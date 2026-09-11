Efeler Kaymakamı Arıkan, Gölcük'te incir hasadına katıldı - Son Dakika
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Efeler Kaymakamı Arıkan, Gölcük'te incir hasadına katıldı

Efeler Kaymakamı Arıkan, Gölcük\'te incir hasadına katıldı
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Efeler Kaymakamı İlker Arıkan'ın katılımıyla Gölcük Mahallesi'nde incir hasadı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte üreticilerle sezonun durumu ve hasat süreci değerlendirilirken, İlçe Tarım Müdürlüğü saha çalışmaları ve teknik desteğin süreceğini açıkladı.

Efeler Kaymakamı İlker Arıkan'ın katılımıyla Gölcük Mahallesi'nde incir hasadı etkinliği gerçekleştirildi.

İncir üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Gölcük Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, üreticilerle bir araya gelinerek sezonun genel durumu, hasat süreci ve incir üretimine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında üreticilerin sahadaki talep ve beklentileri dinlenirken, ilçenin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olan incirde verim, kalite, hasat ve üretim süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Efeler'in önemli tarımsal değerlerinden biri olan incirin sürdürülebilir, kaliteli ve katma değeri yüksek şekilde üretiminin devam ettirilmesi amacıyla üreticilerimize yönelik saha çalışmalarını ve teknik destek faaliyetlerini sürdüreceğiz" denildi.

Etkinliğe Kaymakam İlker Arıkan'ın yanı sıra Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen, İlçe Müdürlüğü teknik personeli, Gölcük Mahalle Muhtarı Ünal Camuz, Aşağıkayacık Mahalle Muhtarı Mehmet Yaşar, Terziler Mahalle Muhtarı Ramazan Şen, Gölcük Mahallesi'nde faaliyet gösteren incir üreticileri katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Kaymakamı Arıkan, Gölcük'te incir hasadına katıldı - Son Dakika

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