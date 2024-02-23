Efeler Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı\'nı Ziyaret Etti

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Efeler Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı İsmail Cem Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu, kentte faaliyet gösteren derneklerin temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çerçioğlu, Efeler Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı İsmail Cem Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle buluştu.

Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Çerçioğlu'nu Efeler başta olmak üzere Aydın genelindeki hizmetlerinden dolayı tebrik etti.