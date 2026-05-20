EFES-2026'da nefes kesen gece tatbikatı

20.05.2026 23:25
EFES-2026 tatbikatının gece safhasında, Türk ordusu ve müttefikler katılımıyla düşman hedeflerine kara, deniz ve hava unsurlarıyla tam isabetli vuruşlar yapıldı. Tatbikatta yapay zeka kullanımı öne çıktı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen EFES-2026 Birleşik, Müşterek, Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü gece safhası nefes kesen anlara sahne oldu. Gece karanlığında topçu ve havan atışlarıyla desteklenen amfibi harekatında; düşman hedefleri kara, deniz ve hava unsurları tarafından tam isabetle imha edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey mevkisinde düzenlenen tatbikatı devletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) zirvesi yakından takip etti. Seçkin Gözlemci Günü'nün ilk gününde; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu hazır bulundu. TSK'nın en büyük birleşik ve müşterek tatbikatlarından biri olan EFES-2026'ya milli unsurlarla birlikte toplam 50 farklı ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katıldı.

"Geleceğin muharebelerinde yapay zeka ön planda

Tatbikatın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, küresel güvenlik ortamındaki risk ve tehditlerin giderek çeşitlendiğine dikkat çekti. Geleceğin muharebelerinin; hava, kara, deniz, siber, uzay ve bilgi alanlarının eş zamanlı olarak işletildiği, yapay zeka temelli komuta kontrol sistemlerinin kullanımıyla hızlı karar alma döngülerinin ön plana çıktığı çok alanlı cephelerde cereyan edeceğini belirten Özsert, birleşik müşterek harekat ile karşılıklı çalışabilirlik yeteneklerinin geliştirilmesinin önemini vurguladı. Özsert, EFES serisi tatbikatlarda bu yıl ilk kez simülasyon destekli komuta yeri safhasının 24 saat esasına göre icra edildiğini, komuta kontrol süreçlerinde Kocatepe Harekat Yönetim Sistemi ve yapay zeka destekli programların aktif şekilde kullanıldığını ifade etti.

Hedefler yerle bir edildi

Konuşmaların ardından başlayan gece safhası, gerçeğini aratmayan harp senaryolarıyla adım adım icra edildi. Senaryo kapsamında ilk olarak karşı kuvvetlere ait elektronik harp sisteminin bulunduğu mobil muhabere merkezi, "Kamikaze Yetenekli Sürü Dron" ile nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Ardından Özel Kuvvet Timleri denizden ve havadan sızarak planlanan hedefleri yok ederken, Su Altı Taarruz (SAT) timleri ATAK bot, Su Altı Savunma (SAS) timleri ise süratli botlarla bölgeye intikal ederek keşif yaptı ve tespit edilen sualtı mayınlarını tahrip etti. Tespit edilen hedeflerin topçu, havan ve taarruz helikopterleri tarafından eş zamanlı ateş altına alınmasıyla devam eden harekatta, muhasıma yardım götüren bir gemiye başarılı bir operasyonla el konuldu ve muhasıma ait kritik altyapı tesisleri kullanılamaz hale getirildi. Hava hücum harekatıyla inen birlikler, düşman tanklarını yerli üretim PARS/OMTAS tanksavar silahlarıyla vururken, amfibi birlikler de kapak atarak sahile çıkarma yaptı ve hücumu destekleyen topçu atışları icra edildi. Özel Kuvvetler tarafından muharebe arama kurtarma görevinin başarıyla tamamlandığı safhanın sonunda, ana karada yükleme yapan amfibi unsurlara yönelik muhtemel hava taarruzları da hava savunma sistemleri tarafından anında bastırıldı.

Nefes kesen gece safhasıyla göz dolduran EFES-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, 21 Mayıs'ta icra edilecek gündüz safhası etkinlikleri ile devam edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

