Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'den 8 Mart mesajı

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Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, herkesin farklı hayatları olsa da birlikte güçlü olunduğunu, dayanışma ile daha ileriye gidilebileceni vurguladı, "Hepimizin daha özgür, daha mutlu, daha üretken, daha sosyal olduğu bir Efes Selçuk için destek bekliyorum" dedi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Efes Selçuk Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Efes Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, mesajında kadınların hayatı boyunca verdikleri mücadeleye dikkati çekti.

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bunları seninle paylaşmak istedim" diyerek tüm kadınlara mesaj gönderen Sengel, şu ifadelere yer verdi:

"Bu satırlar Efes Selçuklu kadınlara… İstedim ki; biraz sohbet edelim, biraz da dertleşelim. Bir kız çocuğu olarak bu kentte büyüdüm; bir kadın, bir anne olarak bu kentte yaşadım. Belki Efes Selçuk'un sokaklarında, parklarında seninle karşılaştık, selamlaştık. Belki de festivallerde, etkinliklerde ya da köylerimizden birinde sohbet ettik. Belki de henüz rast gelmedik birbirimize. Belki senin akranın, belki kızın, belki de kardeşin ya da ablan yaşındayım. Aslında tüm bunların hiçbir önemi yok. Biz, bizi biz yapan özelliklerimizden, kimliklerimizden farklı olarak temelde çok önemli bir ortak özelliğe sahibiz. Hepimiz kadınız… Efes Selçuk'ta 2009 yılından bu yana meclis üyeliği, avukatlık, dernek başkanlığı yaparken her zaman çocukların yüzündeki gülümsemeleri çoğaltmak, kadınların hayatına dokunmak istedim."

"HEPİMİZİN FARKLI HAYATLARI OLSA DA BİRLİKTE GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU, DAYANIŞMA İLE DAHA İLERİYE GİDEBİLECEĞİMİZİ BİLMENİ İSTERİM"

"2019 yılında bu kentin ilk kadın belediye başkanı oldum. Burada en büyük desteğim yine sen oldun. Belediye başkanlığı görevini icra ettiğim sürede de sen en büyük motivasyon kaynağım oldun" diyen Başkan Ceritoğlu Sengel, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Bugüne kadar attığım her adımda senin gücünü yanımda hissettim. Bundan sonra da hissedeceğime eminim. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bunları seninle paylaşmak istedim. Hepimizin farklı hayatları olsa da birlikte güçlü olduğumuzu, dayanışma ile daha ileriye gidebileceğimizi bilmeni isterim. Hepimizin daha özgür, daha mutlu, daha üretken, daha sosyal olduğu bir Efes Selçuk için desteklerini bekliyorum."

"BİRLİKTE ÇOK GÜÇLÜYÜZ"

Başkan Ceritoğlu Sengel, mesajında son olarak; "Ayrıca mutlaka belirtmek isterim ki; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle saat 12.30'da İstasyon Meydanı'ndan başlayacak Kadın Yürüyüşümüzde seninle birlikte yürümek, ülkemizin önde gelen piyanistlerinden Dengin Ceyhan'ın Piyanonun Kadınları resitalini yine seninle birlikte dinlemek isterim. Bugüne kadar bir kadın olarak verdiğin mücadelenin karşısında saygıyla eğiliyorum. Emeğine sağlık. Birlikte çok güçlüyüz" ifadelerini kullandı.