Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'den 8 Mart mesajı

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, herkesin farklı hayatları olsa da birlikte güçlü olunduğunu, dayanışma ile daha ileriye gidilebileceni vurguladı, "Hepimizin daha özgür, daha mutlu, daha üretken, daha sosyal olduğu bir Efes Selçuk için destek bekliyorum" dedi.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Efes Selçuk Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Efes Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, mesajında kadınların hayatı boyunca verdikleri mücadeleye dikkati çekti.
"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bunları seninle paylaşmak istedim" diyerek tüm kadınlara mesaj gönderen Sengel, şu ifadelere yer verdi:
"Bu satırlar Efes Selçuklu kadınlara… İstedim ki; biraz sohbet edelim, biraz da dertleşelim. Bir kız çocuğu olarak bu kentte büyüdüm; bir kadın, bir anne olarak bu kentte yaşadım. Belki Efes Selçuk'un sokaklarında, parklarında seninle karşılaştık, selamlaştık. Belki de festivallerde, etkinliklerde ya da köylerimizden birinde sohbet ettik. Belki de henüz rast gelmedik birbirimize. Belki senin akranın, belki kızın, belki de kardeşin ya da ablan yaşındayım. Aslında tüm bunların hiçbir önemi yok. Biz, bizi biz yapan özelliklerimizden, kimliklerimizden farklı olarak temelde çok önemli bir ortak özelliğe sahibiz. Hepimiz kadınız… Efes Selçuk'ta 2009 yılından bu yana meclis üyeliği, avukatlık, dernek başkanlığı yaparken her zaman çocukların yüzündeki gülümsemeleri çoğaltmak, kadınların hayatına dokunmak istedim."
"HEPİMİZİN FARKLI HAYATLARI OLSA DA BİRLİKTE GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU, DAYANIŞMA İLE DAHA İLERİYE GİDEBİLECEĞİMİZİ BİLMENİ İSTERİM"
"2019 yılında bu kentin ilk kadın belediye başkanı oldum. Burada en büyük desteğim yine sen oldun. Belediye başkanlığı görevini icra ettiğim sürede de sen en büyük motivasyon kaynağım oldun" diyen Başkan Ceritoğlu Sengel, mesajının devamında şunları kaydetti:
"Bugüne kadar attığım her adımda senin gücünü yanımda hissettim. Bundan sonra da hissedeceğime eminim. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bunları seninle paylaşmak istedim. Hepimizin farklı hayatları olsa da birlikte güçlü olduğumuzu, dayanışma ile daha ileriye gidebileceğimizi bilmeni isterim. Hepimizin daha özgür, daha mutlu, daha üretken, daha sosyal olduğu bir Efes Selçuk için desteklerini bekliyorum."
"BİRLİKTE ÇOK GÜÇLÜYÜZ"
Başkan Ceritoğlu Sengel, mesajında son olarak; "Ayrıca mutlaka belirtmek isterim ki; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle saat 12.30'da İstasyon Meydanı'ndan başlayacak Kadın Yürüyüşümüzde seninle birlikte yürümek, ülkemizin önde gelen piyanistlerinden Dengin Ceyhan'ın Piyanonun Kadınları resitalini yine seninle birlikte dinlemek isterim. Bugüne kadar bir kadın olarak verdiğin mücadelenin karşısında saygıyla eğiliyorum. Emeğine sağlık. Birlikte çok güçlüyüz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yerel › Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'den 8 Mart mesajı - Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Tepebaşı İlçe Başkanı Emrah Altun, kendisinden habersiz bir şekilde aday değişikliği yapıldığını öğrenerek partiden istifa etti.
AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, seçim çalışmalarını sürdürerek vatandaşlarla buluştu. Geçit, yapılan köy konutlarının tamamlanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çevre Şehircilik Bakanlığına teşekkürlerini iletti.
Cumhuriyet Halk Partisi Babadağ Belediye Başkan Adayı Fuat Üstündağ, Babadağ ilçesinin değerini ve değerlerini bildiğini belirterek, hizmet alma noktasında kaybettiği zamanı kısa sürede telafi edeceklerini belirtti.
AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Kuluncak ilçesinde Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Erhan Cengiz'in seçim ofisi açılışına katıldı. Sami Er, göreve geldiklerinde tüm ilçelerle uyum içerisinde çalışacaklarını ve şehri ayağa kaldıracaklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'a hizmet sorumluluğu, yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek projelerini düzenlenen toplantı ile açıkladı.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, CHP'li belediyenin Kırşehir'deki 5 yılını değerlendirdi ve belediyenin AK Parti döneminde başlatılan projeleri tamamlayamadığını belirtti.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, partinin genel başkanı Meral Akşener'in yanlış kararlar aldığını ve parti içindeki demokratik sürecin bozulduğunu belirtti. Karakeçili, İYİ Parti'nin üzerine oynanan bir oyun ve yapılan bir operasyon olduğunu ifade etti.
SAGEM (Selçuklu Aile Gelişim Merkezi) İlçe Sakinlerine Hizmet Vermeye Başladı
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi öncesinde seçim çalışmaları çerçevesinde 6 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Öztürk, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla sorunları dinleyerek, projeler hakkında bilgi verdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, gelecek dönem için üç projesini açıkladı. Toplantıda, Cumhuriyet'in 100. yılında partiye yeni katılan 100 üyeye parti rozeti takıldı. Belediye Meclis Üyeleri adayları ve İl Genel Meclis Üyesi adayları tanıtıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü, İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, meclis üyesi adayları, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile bir araya geldi. Tugay, Selçuk'ta yenilenmiş bir belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?