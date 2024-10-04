Eflani'de Genç Arıcılara Eğitim Projesi Başladı - Son Dakika
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Eflani'de Genç Arıcılara Eğitim Projesi Başladı

Eflani\'de Genç Arıcılara Eğitim Projesi Başladı

Karabük’ün Eflani ilçesinde, gençlere yönelik arıcılık eğitimleri düzenleyen 'Kaliteyi Geliştir, Genç Arıcılar Yetiştir' projesi ile 100’ü aşkın genç arıcılık sertifikası aldı. Proje ile bölgenin bal üretim potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

04.10.2024 16:12  Güncelleme: 16:30
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Karabük'ün Eflani ilçesinde "Kaliteyi Geliştir Genç Arıcılar Yetiştir" projesi çerçevesinde verilen eğitimle gençler hem arıcılığın püf noktalarını öğreniyor hem de istihdam için önemli bir adım atıyor.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının desteğiyle Eflani ilçesinde 2 yıl "Kaliteyi Geliştir, Genç Arıcılar Yetiştir" projesi başlatıldı.

Projeyle ilçenin bal üretim potansiyelinin artırılması hedeflenirken bölgeye katkı sağlayacak yeni arıcılar yetiştiriliyor.

Proje Koordinatörü Zerrin Yılmaz, 4 milyon 235 bin TL bütçeyle hayata geçirilen proje çerçevesinde ilçede 18-34 yaş aralığındaki gençlere yönelik arıcılık eğitimleri düzenlendiğini belirterek 100'ü aşkın genç eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldığını söyledi.

Eflani Belediyesi'ne ait 9 dönümlük arazinin arılık kurulması amacıyla projeye tahsis edildiğini ifade eden Yılmaz, "Burada kurulan 50 kovanlık eğitim arılığı, genç arıcıların uygulamalı eğitimlerini yapmaları için güvenli bir alan olarak düzenlendi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 73 kişiye ise üretime geçmeleri için gerekli arıcılık setleri ve arılı kovan hibe edildi. Projede üretilen ballar, Eflani Belediyesi'nin Küçük Sanayi Sitesi'ndeki üretim merkezinde işlenip paketleniyor. Ayrıca, Tarihi Taşhan'da kurulan satış noktası sayesinde genç arıcıların ürettikleri bal ve arı ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşuyor. Eflani balının markalaşması yolunda önemli adımlar atılıyor. Kalite analizleri yapılarak coğrafi işaret tescili için hazırlıklar sürdürülüyor" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eflani'de Genç Arıcılara Eğitim Projesi Başladı - Son Dakika

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