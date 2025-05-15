Ege Bölgesi'nin En Modern Hayvan Yaşam Merkezi Manisa'da Açıldı - Son Dakika
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Ege Bölgesi'nin En Modern Hayvan Yaşam Merkezi Manisa'da Açıldı

Ege Bölgesi\'nin En Modern Hayvan Yaşam Merkezi Manisa\'da Açıldı

Yunusemre Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Ege Bölgesi'nin en büyük hayvan yaşam merkezinin ilk etabı açıldı. Merkez, sokak hayvanları sorununun çözümüne katkı sağlamayı hedefliyor.

15.05.2025 20:23  Güncelleme: 20:27
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Yunusemre Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Ege Bölgesi'nin en büyük ve modern hayvan yaşam merkezinin ilk etabı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Manisa'nın uzun süredir çözüm bekleyen sokak hayvanları sorununa nefes aldıracak hayvan yaşam merkezinin yüzde 50'lik kısmı törenle hizmete girdi. Yunusemre Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, 117 dönüm arazi üzerine inşa edilen merkezin açılışında konuşam Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu, projeyle ilgili teknik bilgiler vererek merkezin önemini vurguladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise yaptığı konuşmada, Manisa'ya yakışır bir projeyi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi: "Bu projeye destek olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ve eşi Nurcan Zeyrek olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyükşehir'in desteği olmadan bu projenin altından kalkmamız mümkün değildi. Göreve geldiğimizde merkez yüzde 50 seviyesindeydi. Bugün itibariyle yüzde 84'ünü tamamlamış durumdayız. Kalan kısmını da birkaç ay içinde bitirerek tam kapasite hizmet vermeye başlayacağız."

"Her canlının bu dünyada yaşam hakkı olduğuna inanıyor ve bunu savunuyoruz" diyen Başkan Balaban, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sokak hayvanlarıyla en uyumlu şekilde yaşamanın yollarını arıyoruz ve bu merkez de bunun bir adımı. Bizdenönceki belediye başkanı Mehmet Çerçi ve yönetimine merkezin yüzde 50 seviyesine getirilmesindeki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ancak altını çizerek söylemek isterim ki, önceki 10 yılda bir tek köpek dahi kısırlaştırılmamışken, biz sadece son 10 ayda, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 2 bin 500 köpek kısırlaştırdık. Bu sorunun kalıcı çözümü etkin kısırlaştırmadır ve bu merkezde de bu çalışmalar hız kesmeden devam edecek"

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi Manisa'ya kazandırdıklarını söyledi. Başkan Zeyrek yaptığı konuşmada, "Biz bugün sadece burada hayvan Yaşam Merkezi açmıyoruz. Burada en çok önem verdiğimiz toplum sağlığına dokunacak, birlik beraberliğin ve ilçe belediyesi ile büyükşehir belediyesinin ortaklaşa neler yapabileceğini en büyük temsili olan bir merkez açıyoruz. Geldiğimizde yaklaşık yüzde ellisi tamamlanmıştı. Ben de emeği geçen herkese buradan teşekkürü bir borç bilirim. Çünkü Manisa'da taş üstüne kim taş koymuşsa Allah razı olsun. Ama geldiğimiz günden sonra bunu bitirmek için 117 dönümlük tesisin 100 dönümünü hayata geçirmek için de gece gündüz emeğine eksik etmeyen başta Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban olmak üzere büyükşehir çalışanlarına ve Yunusemre belediyemizin çalışanlarına ayrı ayrı teşekkürü de borç bilirim. Manisa olarak bir buçuk milyonluk bir aileyiz. Ben aile bireylerimin nasıl saçının bir teline zarar gelmesini istemiyorsam, sokak hayvanlarının da zarar görmesini istemem. Sokak hayvanları hem Manisa'mızın hem de ülkemizin çok büyük bir sorunu. Bu merkez bu sorunun çözüm noktasıdır. Bu merkezlerden en güzellerinden, modernlerinden birini şehrimizde açmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Merkez hakkında bilgi veren Başkan Ferdi Zeyrek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Burası ilk muayenenin, tedavinin yapılacağı, ameliyathanenin olacağı modern bir yaşam merkezi. Bin 400 metrekare olan ana binanın içerisinde yoğun bakım ünitesi, teknik idare birimi ve ameliyathaneleriyle bu soruna çözüm olacak. Kapalı alanımız 3 bin 500 metrekaredir. Kafeteryalar ve etkinlik alanlarında, etkinlik yapılabilecek salonlarla hayvanseverlerimizin gelip sokak hayvanlarına ne şartlarda bakıldığını kendilerinin görmelerini istiyoruz. Buradaki alanın içerisine bir de hayvan mezarlığı yapacağız. Kısırlaştırma ve sahiplendirme bizim için olmazsa olmaz iki önemli unsur. Diğer ilçelerimizde de busorunu ortak akılla çözeceğiz"

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen davetliler, ardından merkezi gezerek yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ege Bölgesi'nin En Modern Hayvan Yaşam Merkezi Manisa'da Açıldı - Son Dakika

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