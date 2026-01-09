Denizli basınının onur günü

Ege Gazeteciler Federasyonunun bu yıl ilk kez hayata geçirdiği Ege'nin En'leri Ödül Töreninde, Denizli'de mesleki yaşamlarında 40 yılı geride bırakan emektar beş gazeteciye 'Meslek Onur Ödülü' takdim edildi.

Ege Gazeteciler Federasyonu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında Ege illerinde gazetecilik mesleğinde 40 yıl üzerinde görev yapan basın mensuplarına "Meslek Onur Ödülü" verdi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın da katıldığı ödül töreni, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tören, Ege Bölgesi'nin farklı kentlerinden gelen kamu yöneticileri, yerel yöneticiler, iş dünyası temsilcileri, sporcular ve deneyimli gazetecileri aynı çatı altında buluşturdu.

Farklı alanlardaki başarılı isimlerin onurlandırıldığı Ege'nin En'leri Ödül Töreninde, gazetecilik mesleğini 40 yılın üzerinde sürdüren ve halen aktif olarak görev yapan emektarların yaşadığı mutluluk 'Meslek Onur Ödülü' ile taçlandırıldı. Denizli'de meslekte 46. yılına giren Engin Ünal, 45 yıldır basın sektörünün farklı alanlarında çalışan Mesut Güler, DGC eski Başkanı Muhammet Karaçay, Mustafa Kaya ve Cengiz Akhisar ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

Yaşadığı mutluluğu ifade eden gazeteci Mesut Güler, "Gazetecilik mesleğinde 45 yılı doldurduk. Bu meslekte beni yetiştiren duayen gazeteci ağabeyim Erol Özbal'a çok teşekkür ediyorum. Bu mesleğin yapmadığım bölümü kalmadı. Beni onur ödülüne layık gören Ege Gazeteciler Federasyonu yönetimine çok teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ