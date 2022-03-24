EGİAD, Gaziantep GİKAD ve İZİKAD arasında kadınlar için güç birliği - Son Dakika
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EGİAD, Gaziantep GİKAD ve İZİKAD arasında kadınlar için güç birliği

24.03.2022 13:32
EGİAD, Gaziantep GİKAD ve İZİKAD arasında kadınlar için güç birliği

Girişimci Kadınları Destekleme Derneği (GİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Aşnük, İzmir İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin (İZİKAD) ve girişimci iş kadını Buse Aşnük, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) yönetimini ziyaret etti.

Girişimci Kadınları Destekleme Derneği (GİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Aşnük, İzmir İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin (İZİKAD) ve girişimci iş kadını Buse Aşnük, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) yönetimini ziyaret etti. Ziyarette, iş hayatında, toplumsal hayatta, kadınların var olmasının önemine değinilerek, bu konuda iş birliği kararı alındı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ve yönetimi, Girişimci Kadınları Destekleme Derneği (GİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Aşnük, İzmir İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin (İZİKAD) ve girişimci iş kadını Buse Aşnük'ü ağırladı. Ziyarete; Başkan Vekili Cem Demirci, yönetim kurulu üyeleri; Başak Çayır Canatan, Müge Şahin, Yağmur Yarol, EGİAD Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Elif Kaya, Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Ceren Sertdemir Yavuz, EGİAD Yayın Takımı Üyesi Selen Günaydın, Genel Sekreter Prof. Dr. Fatih Dalkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi Kudar Eroğlu ve EGİAD Basın Danışmanı Ebru Dön Keskin eşlik etti.

"Kadın üye sayımızı arttırmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

İş hayatında, toplumsal hayatta, kadınların var olmasının önemine değinildiği görüşmede; üretimde, sanayide, sahada girişimci kadınların gücüne güç katmanın Türkiye'nin geleceğini güçlendireceği ifade edildi.

Toplantıda konuşan Buse Aşnük, "Biz Girişimci Kadınları Destekleme Derneği yönetimi olarak; Gaziantep ile sınırlandırmadığımız çalışmalarımıza Türkiye sınırları içerisinde girişimci olmak isteyen her kadına dokunmaya, destek olmaya ve yol göstermeye devam ediyoruz. İstiyoruz ki, her kadın ev ekonomisine katkı sağlamakla başladığı çalışmasıyla ülke ekonomisine de katkı sağlayarak hayallerinin bir adım ötesine gitsin" dedi.

EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise sivil toplum kuruluşları olarak kadın üyelerle daha da güçlendiklerini ifade ederek, "Kadın üye sayımızı arttırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yüzde 35'lerde olan kadın üye oranımızın daha da artması için siz değerli STK'larla çalışmaya varız" dedi.

"Ticari hayatta kadının adını daha fazla duyulur kılmak mecburiyetindeyiz"

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin de, iş hayatındaki kadının varlığını arttırmak istediklerini kaydederek, bu konuda EGİAD ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyacağını söyledi. Sivil toplum kuruluşlarının bu konuda önemli bir adres olduğunu ifade eden Sezgin, "Ticari hayatta kadının adını daha fazla duyulur kılmak mecburiyetindeyiz. Bunun yolu da kadını teşvik etmek, iş yaşamına sokacak ortamı onlar için hazırlamaktan geçiyor. EGİAD'ın iş birliğine açık yapısı nedeniyle kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İZMİR

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Cem Demirci, Gaziantep, İzmir, Ege, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel EGİAD, Gaziantep GİKAD ve İZİKAD arasında kadınlar için güç birliği - Son Dakika


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