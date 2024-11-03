EGİAD Hayat Okulu Açıldı

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Ege Genç İş İnsanları Derneği'nin (EGİAD) sosyal sorumluluk projelerinden biri olan EGİAD Hayat Okulu, 2 Kasım'da kapılarını açtı. Teknik açıdan yüksek yeteneklere sahip meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyal yetkinliklerini güçlendirerek iş hayatında tercih edilmelerini ve profesyonel hayata 1-0 önde başlamalarını sağlamak isteyen EGİAD, İzmir'deki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarından seçilen 100'ü aşkın başarılı gencin kariyer planlamasına destek olmak üzere eğitimlere başladı. 15 yıldır devam eden program sayesinde bugüne kadar 1500 öğrenci iş hayatına EGİAD ile hazırlanmış oldu.

Ege Genç İş İnsanları Derneği – EGİAD'ın sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ve 16 yıldan beri süregelen EGİAD Hayat Okulu, eğitimlerine EGİAD Dernek Merkezi'nde başladı. İzmir'deki 8 üniversiteden 100'ü aşkın meslek yüksekokulu öğrencisini ağırlayan proje sayesinde gençler, iş hayatındaki önemli başlıklarda yeni donanımlara sahip olma şansını yakalayacak. "Yapay Zeka Hayatımızı Nasıl Değiştirecek?" başlığında Taylan Demirkaya- İzmir Ekonomi Üniversitesi, Geleceğin Meslekleri ve 21'inci yüzyıl Yetkinlikleri'nde Seçil Yıldırım Çelebi - Genç Başarı Vakfı, Zaman Yönetimi ve Organizasyon Becerileri'nde Prof. Dr. Engin Deniz Eriş - Dokuz Eylül Üniversitesi, Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri kısmında Ece Sarıcı - Oyunda Kal Derneği, İş Dünyasından Tecrübe Paylaşımında Alp Avni Yelkenbiçer -EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı, EGİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Barbak, İlker Erdiliballı, EGİAD İş Geliştirme Komisyonu Başkanı İsmail Girginoğlu gençlerle birikimlerini paylaşacak. 5 hafta boyunca sürecek eğitimler 30 Kasım'da sertifika töreni ile son bulacak.

MYO öğrencilerine güçlü destek

Hayat Okulu'nun ilk gününde gençlerle bir araya gelerek açılış konuşması gerçekleştiren EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, hedeflerinin öğrencilerin teknik yeterliliklerinin sosyal gelişim ile desteklenmesi olduğunu belirterek, "Bu eğitim programı ile sizlerin okullarınızda elde ettiğiniz değerli mesleki teknik bilgi ve becerilerinize ek olarak, geleceğe güçlü adımlarla ilerleyebilmeniz için sahip olmanız gereken kişisel yetkinliklerinizi artırmayı amaçladık. Bugün burada, geleceğin mimarları olarak gördüğümüz siz değerli gençlerimizle bir arada olmanın ve sizlerin hayat yolculuğunuza bir katkı verebilecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Hayat Okulu programı projemizi bu yıl da sürdürüyoruz. Hayat Okulu programımızın hedefi; sizler gibi başarılı MYO öğrencilerinin iş hayatına hazırlığınızda destek olmak, iş insanlarıyla tanışmanıza imkan vermek ve interaktif eğitim ve çalışmalarla iş hayatında ihtiyaç duyacağınız yeni ve sosyal yetkinlikleri kazandırmaktır . Program bitiminde, sizlerin derneğimizin iş insanı üyeleri ile bir araya gelmeniz, onlardan ilham almanız ve staj imkanı bulmanız da hedeflerimiz arasındadır" dedi.

"Ara eleman değil, nitelikli ana elemanlarsınız"

Üretim, inovasyon ve teknolojinin hızla ilerlediği bir çağda, ülke olarak küresel ölçekte rekabet edebilmenin, gelişmiş ekonomilerle aynı çizgide yer alabilmenin güçlü ve yetkin bir iş gücüne sahip olmaktan geçtiğini hatırlatan EGİAD Başkanı Yelkenbiçer, "Mesleki ve teknik eğitimin ülkemiz için taşıdığı önemin altını çizmek isterim. İş gücünün temelini sizler gibi mesleki ve teknik eğitim alan gençlerimiz oluşturuyor. Mesleki eğitimin, sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmelerle iç içe geçmesi gerektiğine inanıyoruz, çünkü günümüz iş dünyasında teorik bilgi kadar pratik becerilere de değer veriliyor. Bu noktada, çok önemli bir vurgu yapmak istiyorum; maalesef iki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için sıklıkla "ara eleman" ifadesi kullanılmakta. Ancak biz biliyoruz ki sizler, iş dünyasında önemli roller üstlenerek kritik görevler yerine getiriyorsunuz. Ara eleman değil, "Nitelikli Ana Elemanlar" olduğunuza, sistemin sadece destekleyici değil, bizzat itici gücünü olduğunuza inanıyoruz. Sahip olduğunuz bilgi ve yetenekler sayesinde, üretimden teknolojiye, sanayiden hizmet sektörüne kadar her alanda ülkemizin gelişimine doğrudan katkı sağlıyorsunuz" diye konuştu.

"Gençlere bir yol haritası sunmak istiyoruz"

Yelkenbiçer, "Bugün sadece teknik bilginizle değil, aynı zamanda kişisel gelişim düzeyinizle de öne çıkmalısınız. Öğrenmeyi öğrenme, kendinizi sürekli yenileyebilme kapasiteniz, eleştirel düşünebilme yeteneğiniz, farklı bakış açılarına açık olmanız, iş birliği yapabilme beceriniz ve problem çözme yetenekleriniz gelecekte sizi farklı kılacak. Artık geleceğin dünyasında teknik becerilerin yanı sıra geliştiricilik, dijital okuryazarlık, liderlik, etkili iletişim ve uyum yeteneği gibi kişisel beceriler çok önemli hale geldi. Bu programla sizlerin sadece alanınızda yetkin bireyler olmanızı değil, aynı zamanda daha geniş bir vizyona sahip, değişen dünyaya uyum sağlayabilen, güçlü ve bilinçli bireyler olarak yetişmenizi hedefliyoruz. Bu süreçte sizlere sadece bilgi değil, aynı zamanda bir yol haritası sunmaya kararlıyız" şeklinde konuştu.

Daha sonra öğrencilerle bir araya gelen İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Taylan Demirkaya, Yapay zeka başlığında tavsiyelerde bulundu. Yapay zeka ile çalışırken kendi verilerinizi ve araştırmalarınızı kullanın diyen Demirkaya, "Yapay zeka ile çalışmadan önce; problem, hedef, kitle, var olabilecek çözümleri belirleyin. Hedef kitle ile kendi gözlemlerinizi ve görüşmelerinizi yapın. İhtiyacınıza uygun yapay zeka araçlarından iş akışı oluşturun. Yapay zeka çıktısını kaynaktan doğrulayın ve geliştirin" tavsiyelerinde bulundu. - İZMİR