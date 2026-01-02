Eğil'de erzak sıkıntısı yaşayan vatandaşların ihtiyaçları giderildi

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde belediye personelleri erzak sıkıntısı yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını giderdi.
Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, zorlu kış şartları nedeniyle erzak sıkıntısı yaşayan vatandaşlara ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda gerekli yardımın ulaştırıldığını söyledi. Seydaoğlu, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına sahada görev yapan ekiplerimiz, her koşulda hemşehrilerimizin yanında olmaya devam etmektedir" dedi. - DİYARBAKIR
