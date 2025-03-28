Eğil Belediyesi\'nden Bakıma Muhtaç Vatandaşlara Tıraş Hizmeti

Diyarbakır'da Eğil Belediyesine bağlı ekipler, bakıma muhtaç vatandaşlar ve çocukların tıraş ve bakımlarını üstlendi.

Eğil Belediyesine bağlı ekipler, bakıma muhtaç ve farklı nedenlerle berbere gitme imkanı olamayan yaşlıların evlerine giderek saç ve sakal tıraşlarının yapmaya başladı. Ekipler, yaşlıların yanı sıra, bayram nedeniyle okullar gezilerek ihtiyaç sahibi çocukların da tıraşları yapıldı.

Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, "Yıl boyunca düzenli olarak ziyaretlerine gittiğimiz eli öpülesi büyüklerimizin evlerinde tıraşlarını da yapıyoruz artık. Onlar için ne yapsak azdır. Bunun yanında bayram dolasıyla ilçede ihtiyaç sahibi çocuklarımızın da okulları gezerek tıraş etmeye başladık" dedi.

Evde tıraş hizmetinden memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar ise Eğil Belediyesi'neteşekküretti. - DİYARBAKIR