Eğil Belediyesi'nden Taziye Evlerine Semaver Desteği - Son Dakika
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Eğil Belediyesi'nden Taziye Evlerine Semaver Desteği

Eğil Belediyesi\'nden Taziye Evlerine Semaver Desteği

Diyarbakır'ın Eğil Belediyesi, mahallelerin sosyal dayanışmasını güçlendirmek amacıyla taziye evlerine semaver desteğinde bulundu. Bu destekle taziye günlerinde ortak kullanım alanlarının ihtiyaçları karşılanarak vatandaşların bir araya gelmesi sağlanıyor.

23.02.2025 16:24  Güncelleme: 16:34
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Diyarbakır'da Eğil Belediyesi, ilçe genelinde sosyal dayanışma ve birlik ruhunu güçlendirmek amacıyla mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik desteklerini sürdürdüğü destekler kapsamında taziyeevlerine semaver desteğinde bulundu.

İlçede belediyenin destekleri kapsamda, Dere Mahallesi'nde Çalıbulan Taziyeevi, Sürenler Kümeevleri ve Akalan Mahallesi taziyeevine semaver desteğinde bulunuldu. Vatandaşların acı ve taziye günlerinde bir araya geldiği bu alanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam eden belediye, mahalle sakinlerinin yanında olmayı sürdürüyor. Yapılan bu destekle, taziye evlerinin eksikleri giderilerek vatandaşların ortak kullanım alanları daha işlevsel hale getirildi.

Belediye yetkilileri, bu tür katkıların toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirmeyi amaçladığını belirterek, yapılan desteğin mahalle halkına hayırlı olmasını diledi. Eğil Belediyesi'nin dayanışma kültürünü yaşatmaya yönelik çalışmalarına devam edeceği vurguladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eğil Belediyesi'nden Taziye Evlerine Semaver Desteği - Son Dakika

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