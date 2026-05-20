Eğirdir Gölü'nde Sulama Eleştirisi
Eğirdir Gölü'nde Sulama Eleştirisi

20.05.2026 16:24
Ülkem Baş, Eğirdir Gölü'nde su seviyesinin kritik eşiğin altına inmesine rağmen sulamayı eleştirdi.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) – İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı Parti Sözcüsü Ülkem Baş, Eğirdir Gölü'nde su seviyesinin kritik eşiğin altına düşmesine rağmen sulama sınırlarının kaldırılmasını eleştirdi. Baş, bilimsel raporların dikkate alınmadığını savunarak, kritik seviyede dahi sulamaya devam edilmesinin gölün geleceğini riske attığını söyledi.

Baş, parti başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Eğirdir Gölü'nün su seviyesi ve sulama politikalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, kritik eşik seviyesine rağmen sulamaya devam edilmesinin gölün geleceğini tehlikeye attığını savundu. Baş, tartışmanın özünün devletin 2012 yılında hazırladığı resmi raporda yer alan verilere dayandığını belirterek, "Su kotu 914 metrenin altına düştüğünde sulamaya devam edilmesi halinde göl kuruyacaktır. Bu nedenle koruma amaçlı özel hükümler getirilmiştir." dedi.

AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun'un daha önce yaptığı açıklamalarda 914 metre seviyesinin kritik eşik olduğunu kabul ettiğini öne süren Baş, şunları kaydetti:

"Sayın Osman Zabun daha önce '914 metre özel hükümler uygulanacak, bilimsel tedbirlerden asla taviz verilmeyecek. 914 metre kritik eşiktir. Bu kotun altında sulama yapılamaz' beyanatıyla bu gerçeği kabul etmiştir. Ancak ne hikmetse 14 Mayıs 2026 tarihinde yaptığı son açıklamasında, Eğirdir Gölü'nü kurtarmak için eylem planlarımız vardı ama beceremedik. Düşündük, taşındık. Gölü kurtarmayı beceremediğimize göre gölü kurutalım dedik. Gölün seviyesi ne kadar düşerse düşsün sulama için sınırları kaldırdık. Elimizde sihirli değnek yok. Ne yapalım?' minvalinde açıklama yapmıştır."

Çiftçinin su kullanımına değil, gölü koruyacak tedbirlerinin alınmamasına yönelik eleştirilerde bulunan Baş, alınan kararla gölün geleceğinin riske atıldığını vurguladı. Yıllar içerisinde yapılan açıklamaların çelişkili bir hal aldığını aktaran Baş,  "Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı 'Eğirdir Gölü'nü kurtaracağız' derken aynı parti milletvekilinin oy uğruna gölün geleceğini umursamayan açıklamalar yapması iktidarın kendi içerisinde dahi ortak bir irade koyamadığını göstermektedir" diye konuştu.

İktidara daha önce de çağrıda bulunduklarını belirten Baş, açıklamasını "Gider ayak artık daha fazla zarar vermeyin. Yolun sonu göründü" cümleleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA

