Eğitim Çalışanları Şiddete Karşı Seslerini Duyurdu - Son Dakika
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Eğitim Çalışanları Şiddete Karşı Seslerini Duyurdu

Eğitim Çalışanları Şiddete Karşı Seslerini Duyurdu

İstanbul'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası üyeleri Ağrı'da basın açıklaması yaparak eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekti. Açıklamada, şiddetin artmasıyla birlikte eğitim çalışanlarının can güvenliğinin birinci öncelik olması gerektiği vurgulandı ve şiddete karşı sıfır tolerans politikası benimsenmesi çağrısı yapıldı. Ayrıca, 'Eğitim Çalışanlarına Şiddet Yasası'nın çıkarılması ve okullara yeterli sayıda güvenlik görevlisi temin edilmesi talep edildi.

09.05.2024 11:45
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Ağrı'da, Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası eğitim çalışanlarını karşılaştığı şiddet olaylarına dikkat çekmek için basın açıklamasın

İstanbul'da okulda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan cinayetinin ardından ülkenin dört bir yanında bulunan öğretmenler ayaklandı. Ağrı'da da bir araya gelen Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası üyeleri, tepki için basın açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Bugün burada, Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası olarak bir araya gelmemizin sebebi, eğitim çalışanlarının karşılaştığı şiddet olaylarına dikkat çekmek ve bu soruna çözüm bulunması için sesimizi duyurmaktır. İstanbul'da okulda uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat eden Okul Müdürümüz Sayın İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve eğitim camiamıza baş sağlığı diliyoruz.

Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, idareciler ve eğitim çalışanları olarak, artan şiddet vakaları karşısında sessiz kalmayı reddediyoruz.

Son dönemde eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının artması, sadece bireysel değil, toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Eğitim çalışanlarına yönelik yapılan fiziksel ve sözlü saldırılar, sadece çalışanların sağlığını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda öğrenci ve velilerin de güvenliğini tehlikeye atıyor.

Milli Eğitim Bakanlığına sesleniyoruz: Eğitim çalışanlarının can güvenliği artık birinci öncelik olmalıdır. Gerekli önlemlerin alınması ve şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans politikasının benimsenmesi gerekmektedir. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin ciddiyetinin farkında olduğumuzu ve bu sorunun çözümü için adım atılması gerektiğini vurguluyoruz. Eğitim çalışanlarının insanca yaşayabilecekleri bir çalışma ortamı sağlanmalı ve hak ettikleri değeri görmelidirler. Eğitim Gücü Sen olarak, 9-10 Mayıs 2024 tarihinde iki günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceğimizi duyuruyoruz. Bu eylem, eğitim çalışanlarının haklarına sahip çıkma ve sesimizi duyurma adına bir adımdır.

Bu basın açıklamasıyla, 'Eğitim Çalışanlarına Şiddet Yasası'nın bir an önce çıkarılmasını talep ediyoruz. Okullarımıza yeterli sayıda güvenlik görevlisi temin edilmesini istiyoruz. Bu yasal ve somut adımlar atılmadan, eğitim çalışanlarının güvenliği sağlanamaz. "Yarın da sen olabilirsin, öğretmenim" diyerek, hepimizin bu tehlikelere karşı savunmasız olabileceğini hatırlatıyorum. Hiçbirimiz bu tür bir tehlike ile yüz yüze kalmayı hak etmiyoruz. Eğitim Gücü Sendikası olarak, eğitim çalışanlarının güvenliği için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu zorlu mücadelede tüm eğitim çalışanlarını yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü unutmayın, eğitim herkesin hakkıdır ve eğitimde şiddetin yeri yoktur. Bu duyarlığınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz." - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eğitim Çalışanları Şiddete Karşı Seslerini Duyurdu - Son Dakika

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