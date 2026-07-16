Eğitim İş Birliği Toplantısı Edremit\'te

Edremit Ticaret Odası ev sahipliğinde, TOBB ve Meslek Yüksekokulları (MYO) Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi ile Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Nuray Unat katılım sağladı.

Gerçekleştirilen toplantıda, meslek yüksekokullarında sunulan eğitimin iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi, sektörün beklentilerine uygun nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve kamu-üniversite-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, TOBB ve Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar ve iş birliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - BALIKESİR