Eğitim İş Edirne Şube Başkanı: Çocuklar Derse Aç Girer, Musluktan Su İçer Hale Gelmiştir

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(EDİRNE)- Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar, eğitimde yaşanan sorunları gündeme getirdi. Zobar, "Çocuklar derse aç girer, musluktan su içer hale gelmiştir. Okul kantinlerinde neredeyse içi boş bir tostun, meclis lokantasında vekillerin kebap yediği paralara satılması iktidarın da bakanlığın da umurunda olmamıştır" dedi.

Eğitim İş Edirne Şube bugün Saraçlar caddesinde, 'eğitimde yaşanan sorunlar, yeni müfredat ve öğretmenlik meslek kanunu' ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Zobar, okudu basın açıklamasında, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredata tepki gösterdi.

Zobar, şunları kaydetti:

" Milli Eğitim Bakanlığı'nın dernek maskesi takmış tarikatlarla ve Diyanet ile imzaladığı protokoller, eğitimi daha da gerici hale getirirken çocuklarımızı daha da savunmasız bir duruma itmiştir. ÇEDES garabeti, bu dönemde en öne çıkan tehlike olmuştur. Proje kapsamında okullara imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kuran kursu öğreticisi gönderilmesi, çocuklara birçok ilde cami temizliği, mezarlık temizliği yaptırılması gibi uygulamalar bu dönemde sıklıkla karşımıza çıkmıştır. 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' adını taşıyan yeni müfredat, bizlerin ve kamuoyunun itirazlarına rağmen eğitimin belkemiğine yerleştirilmiştir. Laik ve çağdaş eğitim yok edilmiş, iktidarın sorgulamayan nesiller yaratma gayreti bu müfredatta vücut bulmuştur. Ücretlere ve koşullara isyan eden özel okul öğretmenlerinin kiminin payına polis copu, kiminin payına işsizlik düşmüştür.

"Bakanlığın da umrunda olmamıştır"

Devlet okulunda çocuk okutmanın bile büyük bir masraf haline gelmesi nedeniyle, kağıt üzerinde zorunlu eğitimin olduğu ülkemizde birçok çocuğumuz eğitim dışı kalmış, çocuk işçilik artmıştır. Son 10 yılda 689 çocuk, iş cinayetlerine kurban gitmiştir. Tepe taklak giden ekonomi nedeniyle eğitimde rastlanan acı tablo, MEB tarafından yok sayılmıştır. 'Türkiye Yüzyılı'nda çocukların önüne bir tabak yemek koyulamamıştır. Çocuklar derse aç girer, musluktan su içer hale gelmiştir. Okul kantinlerinde neredeyse içi boş bir tostun, meclis lokantasında vekillerin kebap yediği paralara satılması iktidarın da Bakanlığın da umurunda olmamıştır."