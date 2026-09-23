Eğitim-İş Isparta Şubesi, 11 öğrencinin yaralandığı saldırı sonrası önlüğü fırlattı - Son Dakika
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Eğitim-İş Isparta Şubesi, 11 öğrencinin yaralandığı saldırı sonrası önlüğü fırlattı

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Eğitim-İş Isparta Şubesi, 11 öğrencinin yaralandığı saldırı sonrası önlüğü fırlattı
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Eğitim-İş Isparta Şubesi, Manisa Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası yürüyüş ve basın açıklaması yaptı. Başkan Baki Tok, birinci derece riskli okula güvenlik tedbiri alınmamasını eleştirdi; MEB'in önlük uygulamasına tepki gösterip önlüğü yere fırlattı.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Eğitim-İş Isparta Şubesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Isparta Şube Başkanı Baki Tok, saldırının yaşandığı okulun güvenlik açısından "birinci derece riskli" olarak değerlendirildiğini belirterek, "Madem bu okul birinci derecede riskli bir okuldu, bu riskin gerektirdiği güvenlik tedbirleri neden alınmadı?" diye sordu.

Eğitim-İş Isparta Şubesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya tepki göstermek için yürüyüş ve basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Şube Başkanı Baki Tok, şunları söyledi:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşanan silahlı saldırıda on bir öğrencimiz yaralandı. Evlerinden eğitim görmek için çıkan çocuklarımız daha okul sıralarına ulaşamadan silahlı şiddetin ortasında kaldı."

Okul güvenliği için alınan tedbirleri sorgulayan Tok, şöyle konuştu:

"Yaşananları daha vahim hale getiren ise bu okulun güvenlik açısından birinci derece riskli okul olarak değerlendirilmesidir. Okulların çocuklarımız açısından riskli alanlar olarak sınıflandırılması başlı başına ciddi bir sorundur. Ancak madem bu okul birinci derecede riskli bir okuldu, bu riskin gerektirdiği güvenlik tedbirlerinin neden alınmadığını sormak zorundayız. Daha okulun girişinde çocuklarımızın güvenliğinin sağlanamamış olması İçişleri Bakanlığı'nın ciddi bir zafiyetidir."

Geçen eğitim öğretim yılında da okullarda saldırılar yaşandığını hatırlatan Tok, "Riskli okulları tespit ettik. Peki gerekli tedbirler eğitim öğretim yılı başlamadan neden hayata geçirilmedi?" diye sordu. Okullar açıldıktan bir hafta sonra yedi bakanlığın güvenlik değerlendirmelerine ilişkin açıklama yaptığını belirten Tok, "Daha bu açıklamadan on beş saat geçmeden on bir öğrencimizin yaralandığı silahlı saldırının yaşanması tam bir ciddiyetsizlik ve sorumsuzluktur" dedi.

"BIRAKIN ÖNLÜĞÜ, ÇOCUKLARIMIZI KORUYUN"

Tok, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen kıyafetlerine yönelik uygulamalarına da tepki gösterdi. Elindeki öğretmen önlüğünü gösteren Tok, şunları söyledi:

"Dün bu olayı yaşadık. Tüm il milli eğitim müdürlüklerinde toplantılar yapıldı, güvenlik toplantıları. Gündem maddesi okul güvenliği, ikinci gündem maddesi önlük. Bir aydır Milli Eğitim Bakanı öğretmenin önlüğüyle uğraşıyor. Kıyafetiyle uğraşıyor. Bırakın önlüğü ya. Çocuklarımızı koruyun. Kalabalık sınıfların sorunlarını çözün."

Isparta'da sekiz okulda ikili eğitim yapıldığını belirten Tok, "Neden bunların ihaleleri yapılmıyor yıllardır? Derdiniz bir tek önlük mü?" diye sordu. Ardından elindeki önlüğü yere fırlatan Tok, "Önlük mü? Lanet olsun önlüğünüze, giymiyoruz. Alın başınızı açalım. Öğretmenin, öğrencinin kıyafetiyle uğraşmaktan vazgeçin. Biz işimizi yaparız. Siz sorumluluklarınızı yerine getirin. Yapamıyorsanız da bir an önce bırakın gidin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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