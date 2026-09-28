Eğitim-İş Osmaniye Şube Başkanı Yücel, öğretmenin öldürülmesi sonrası MEB'i uyardı - Son Dakika
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Eğitim-İş Osmaniye Şube Başkanı Yücel, öğretmenin öldürülmesi sonrası MEB'i uyardı

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Eğitim-İş Osmaniye Şube Başkanı Yücel, öğretmenin öldürülmesi sonrası MEB\'i uyardı
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Eğitim-İş Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, Farabi Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin yeğeni tarafından silahla öldürülmesinin ardından okula gelerek güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğunu savundu. Yücel, okulların güvencesiz olduğunu belirterek Milli Eğitim Bakanlığı'nı uyardı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Eğitim-İş Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan okul saldırısına ilişkin, "Okullar en güvencesiz yerler olmuş. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nı tekrar uyarıyoruz" dedi.

Yücel, Farabi Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmeni Mehmet Bilgili, yeğeni tarafından okul bahçesinde silahla vurularak öldürülmesinin ardından okula geldi.

Yücel, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul saldırısından günler sonra Osmaniye'de de maalesef acı bir haber geldiğini ifade etti.

Öldürülen Mehmet Bilgili'nin bahçe nöbetçisi olduğunu ve ders zilinin çalmasının ardından kameriyede oturduğunu anlatan Yücel, bu sırada "okuldaki güvenlik tedbirlerini" geçen bir akrabasının Bilgili'yi silahla vurduğunu belirtti.

Yücel, "Daha iki gün önce alanlardaydık. 'Okullara güvenceli bir şekilde gitmek istiyoruz. Okullarımızın artık güvenceli ortamlar olmasını istiyoruz' dedik. Burada da güvenlik tedbirlerinin yine yetersiz olduğunu gördük" dedi.

Okulda güvenlik görevlisi bulunduğunu ancak saldırganın "sağının solunun yoklanmadan" içeri alındığını savunan Yücel, "Biz okullarımızda güvenlik tedbirlerinin sıkıca alınmasını istiyoruz. Artık insanların psikolojisi bozulmuş. Okullar en güvencesiz yerler olmuş ve bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı'nı buradan, Osmaniye'den tekrar uyarıyoruz. Biz bu artık acıların; öğrencilerin, öğrenci ailelerinin, öğretmenlerin okula güvenceli, korkusuzca gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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