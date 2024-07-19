Eğitim-İş Sendikası, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'na tepki gösterdi - Son Dakika
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Yerel

Eğitim-İş Sendikası, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'na tepki gösterdi

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Eğitim-İş Sendikası Denizli Şubesi, şehrin en işlek caddesine astığı pankartla Öğretmenlik Mesleği Kanunu'na tepki gösterdi. Eğitim-İş 2 Nolu Şube Başkanı Tahir Çetin, kanunu kabul etmediklerini belirtti ve öğretmenlerin ayrıştırılmasına karşı olduklarını vurguladı.

19.07.2024 11:59
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(DENİZLİ) - Eğitim- İş Sendikası Denizli Şubesi, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ne şehrin en işlek caddesine astığı pankartla tepki gösterdi. Eğitim- İş 2 Nolu Şube Başkanı Tahir Çetin, "Öğretmenleri ayrıştıran kanunu kabul etmiyoruz" dedi.

Eğitim sendikaların Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ne yönelik tepkileri sürüyor. Eğitim-İş Denizli Şubeleri, şehrin en işlek noktalarından biri olan Gazi Bulvarı'ndaki bir binaya "Öğretmenleri unvanlarıyla ayrıştıran öğretmenlik meslek kanunu kabul etmiyoruz" yazılı pankart astı.

Eğitim-İş 2 Bolu Şube Başkanı Tahir Çetin, "Eğitim-İş, öğretmenleri yok sayan ve mesleki itibarımızı sarsan öğretmenlik meslek kanununa karşı eylemlerine devam ediyor. Meclis önündeki nöbet eylemlerimizle birlikte Denizli'de bugün pankart eylemimizi gerçekleştirdik. Eğitim İş Denizli Şubeleri olarak sesimizi yükseltmeye ve öğretmenlerimizin haklarını aramaya devam edeceğiz" dedi.

Eğitim-İş Sendikası, Öğretmenlik Mesleği Kanunu\'na tepki gösterdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eğitim-İş Sendikası, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'na tepki gösterdi - Son Dakika

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