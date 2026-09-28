Eğitim-İş Sinop Şubesi, okullarda kadrolu güvenlik ve daha fazla rehber öğretmen istedi - Son Dakika
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Eğitim-İş Sinop Şubesi, okullarda kadrolu güvenlik ve daha fazla rehber öğretmen istedi

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Eğitim-İş Sinop Şubesi, okullarda kadrolu güvenlik ve daha fazla rehber öğretmen istedi
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Eğitim-İş Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, okullarda artan şiddet olaylarına karşı sürekli kadrolu güvenlik personeli ve daha fazla rehber öğretmen istedi. Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflara ayrılmasına karşı çıkarak sınıfların karma olması gerektiğini söyledi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Eğitim-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, okullarda son dönemdeki şiddet olaylarına işaret ederek, okullarda sürekli güvenlik personeli istihdam edilmesi ve rehber öğretmen sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Şahbenderoğlu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, son zamanlarda yaşanan şiddet olaylarının sürekli hale gelmeye başladığını ifade etti. Buna topyekün çözüm bulunması gerektiğini belirten Şahbenderoğlu, "Bununla ilgili çözüm önerilerimizi defalarca söyledik. Sürekli kadrolu bir güvenlik elemanının bulunması, okullardaki rehber öğretmenlerin sayısının artırılması gerekiyor" dedi.

Bazı okullarda norm kadro uygulaması nedeniyle rehber öğretmen bulunmadığını bildiren Şahbenderoğlu, her okulda en az bir rehber öğretmenin görev yapacağı bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Şahbenderoğlu, bazı okullarda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğüne ilişkin duyumlar aldıklarını da belirterek, "Türkiye'nin birçok yerinde yönetmeliğe aykırı olmasına rağmen bazı okullarda kız ve erkek öğrencilerin ayrılarak ayrı sınıflar, ayrı şubeler oluşturduğu şeklinde duyumlarımız oluyor. Bunlarla karşılaştığımızda okulları ve idarelerini uyarıyoruz. Bu son derece sakıncalı ve yanlış, aynı zamanda yönetmeliğe de aykırı bir uygulama. Okullardaki sınıfların her zaman karma olması eğitim açısından en doğru yaklaşımdır" diye konuştu.

Okulların belirli kuralları ve disiplin anlayışı bulunan eğitim kurumları olması gerektiğini vurgulayan Şahbenderoğlu, eğitim ortamındaki düzenin bozulmasının öğrencilerin psikolojisi ve okul güvenliği açısından sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Şahbenderoğlu, "Bir okulun belli bir disiplini olması lazımdır. Belli bir düzeni, sistematiği, kuralları ve kaideleri olan yapılar olması zorundadır. Eğer siz bu kural ve kaideleri delerseniz ve bu tip uygulamalarla okuldaki düzeni bozarsanız o okulda şiddet de olur, her türlü yanlış davranış da olur, çocukların psikolojisi de bozulur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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