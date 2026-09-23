Eğitim-İş Yozgat, Manisa Turgutlu\'da 11 öğrencinin yaralandığı okulun tedbirlerini sordu

Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Eğitim-İş Yozgat Şubesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya tepki gösterdi. Cumhuriyet Alanında açıklama yapan Şube Başkanı Sedat Tuygun, saldırının yaşandığı okulun daha önce "1. derece riskli" olarak değerlendirildiğini belirterek, "Bu riskin gerektirdiği güvenlik tedbirlerinin neden alınmadığını sormak zorundayız" dedi. Türk Eğitim-Sen Yozgat Şubesi ile Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgözel de yazılı açıklamalarla okullarda şiddete karşı önlem alınmasını istedi.

Eğitim-İş Yozgat Şubesi üyeleri, Turgutlu'daki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 11 öğrencinin yaralandığı saldırının ardından Cumhuriyet Alanı'nda toplandı. Atatürk Anıtı önündeki basın açıklamasını Şube Başkanı Sedat Tuygun yaptı.

Çocukların okula giderken silahlı saldırının ortasında kaldığını söyleyen Tuygun, okulun güvenlik açısından daha önce "1. derece riskli" olarak değerlendirildiğini belirtti. Tuygun, "Okulların çocuklarımız açısından riskli alanlar olarak sınıflandırılmak zorunda kalması başlı başına ciddi bir sorundur. Ancak madem bu okul 1. derecede riskli olarak tespit edilmişti, bu riskin gerektirdiği güvenlik tedbirlerinin neden alınmadığını sormak zorundayız" dedi.

Geçen eğitim öğretim yılında okullarda yaşanan saldırıların ardından eksiklikleri gidermek için yaz tatili boyunca hazırlık yapılabileceğini ifade eden Tuygun, yedi bakanlığın okul güvenliğine ilişkin bir protokol imzalamasından yaklaşık 15 saat sonra saldırının gerçekleştiğini söyledi. Tuygun, şöyle konuştu:

"Yedi bakanlık bir protokolün altında yan yana gelebiliyorsa çocuklarımız vurulduğunda sorumluluğun da arkasında yan yana duracak mıdır? Artık ne yazık ki eğitimin bir parçası haline getirilen şiddetten başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere bütün bakanlıklar ve siyasi iktidar topyekün sorumludur."

"ÇOCUKLAR ŞİDDETİ TOPLUMDAN ÖĞRENİR"

Saldırıyı gerçekleştiren çocuğun eğitimden kopma sürecinin de incelenmesi gerektiğini belirten Tuygun, "Açık liseye geçerek örgün eğitimden kopan bu çocuk yeniden okula kayıt yaptırıyor. Ancak bir hafta boyunca okula gelmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklar okuldan koparken neredeydi?" diye sordu.

"Çocuklar şiddeti icat etmez, toplumdan öğrenir" diyen Tuygun, eğitimden uzaklaşan ve sosyal veya psikolojik açıdan risk altında bulunan çocuklara hangi kurumların ulaştığının sorgulanması gerektiğini söyledi. Okul, aile, sosyal hizmetler, sağlık ve güvenlik birimleri arasında işleyen bir takip mekanizması kurulması çağrısında bulunan Tuygun, şunları kaydetti:

"Biz çocuklarımızın ne şiddetin mağduru ne de şiddetin faili olmasını istiyoruz. Güvenli okul yalnızca kapısında güvenlik görevlisi bulunan okul değildir. Hiçbir anne baba çocuğunu okula gönderirken onun silah seslerinin ortasında kalıp kalmayacağını düşünmek zorunda değildir."

Yaralanan öğrencilerin ve ailelerinin yaşadığı sürecin takipçisi olacaklarını belirten Tuygun, "Çocuklarımızı koruyamayan bu düzenin sorumlularına da istifa diyoruz" dedi.

TÜRK EĞİTİM-SEN VE YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Türk Eğitim-Sen Yozgat Şubesi de yazılı açıklamasında, okullarda şiddetin giderek daha ciddi bir sorun haline geldiğini belirterek, "Güvenlik tedbirleri elbette önemlidir; ancak şiddetin nedenlerini ortadan kaldırmadan yalnızca kapıyı kontrol etmek, sorunun özüne dokunmaktan uzaktır" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgözel ise saldırının yalnızca olay anıyla sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Adıgözel, "Çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını, başarılı olmasını ve gelecekte güzel meslekler edinmesini elbette istiyoruz. Fakat bütün bunların yanında vicdan sahibi, merhametli ve karşısındaki insanın yaşam hakkına saygı gösteren nesiller yetiştirmek zorundayız" dedi.