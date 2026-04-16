Eğitim Sen'den Okul Saldırılarına Tepki
Eğitim Sen'den Okul Saldırılarına Tepki

16.04.2026 15:59
Eğitim Sen Sinop Şubesi, okullardaki silahlı saldırıları protesto etmek için oturma eylemi yaptı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Eğitim Sen Sinop Şubesi üyeleri, okullardaki silahlı saldırılara dikkati çekmek amacıyla Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü önünde oturma eylemi başlattı. Şube Sekreteri Hakan Eker, "Bugün bu şiddet toplumsal yapıdaki derin çelişkiler, kutuplaştırıcı siyaset, eşitsizlik, yoksulluk, geleceksizlik, umutsuzluk, dışlanma, kenara itilme ortamında ortaya çıkmaktadır. İşte bugün 14-16 yaşında çocuklardan failler yaratan bu sistemin kendisidir. Yitip giden canların baş sorumlusu en başta siyasi iktidar ve eğitim alanını ideolojik saldırılarla tahrip eden Sarayın Eğitim Politikaları Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığıdır" dedi.

Şanlıurfa'nın Siverek ve Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçelerindeki okullarda üst üste düzenlenen silahlı saldırıların ardından Eğitim Sen Sinop Şubesi tarafından eylem kararı alındı. Sendika üyeleri karar doğrultusunda Milli Eğitim Müdürlüğü önünde oturma eylemine başladı.

Eğitim Sen Sinop Şube Sekreteri Hakan Eker, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını anımsatarak, şunları söyledi:

"Bir eğitim emekçisi ve öğrencilerimizden çok sayıda canımızı kaybettik. Birçok yaralının ise hayati tehlikesi devam ediyor. Acımız derin ve söylenecek sözlerin tükendiği noktadayız. Okullar, kapısından girerken gönül rahatlığıyla, güven duygusuyla adım atılması gereken yerlerdir. Oysa bugün nefretin, şiddetin mekanları haline gelmişlerdir. Her iki olayda da ağır güvenlik ihlallerinin olduğu açıktır. Eğer gerekli tedbirler alınsaydı failler önlenebilir, saldırılar engellenebilirdi. Fakat bugüne kadar her bir şiddet vakasında hep şunu söyledik, yaşananlar tek başına ele alınamaz, şiddet münferit değildir."

"Okullarda bir yılda can kaybı ve yaralanmayla sonuçlanan en az 5 vaka yaşandı"

Okullarda yalnızca son bir yılda can kaybı ve yaralanmayla sonuçlanan en az 5 vaka yaşandı. Kamuoyuna yansımayan yüzlerce, binlerce şiddet vakası mevcut. Bu açıdan yaşananların sistematik olduğunu, toplumsal boyutlarıyla ele alınması gerektiğini hep ifade ettik. Şiddet kendiliğinden ortaya çıkmaz. Bugün bu şiddet toplumsal yapıdaki derin çelişkiler, kutuplaştırıcı siyaset, eşitsizlik, yoksulluk, geleceksizlik, umutsuzluk, dışlanma, kenara itilme ortamında ortaya çıkmaktadır. İşte bugün 14-16 yaşında çocuklardan failler yaratan bu sistemin kendisidir. Yitip giden canların baş sorumlusu en başta siyasi iktidar ve eğitim alanını ideolojik saldırılarla tahrip eden Sarayın Eğitim Politikaları Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı'dır."

Kaynak: ANKA

Advertisement
