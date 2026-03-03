Eğitim Sen'den şiddet açıklaması

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Eğitim Sen Malatya Şubesi, İstanbul'da öğretmen Fatma Nur Çelik'in 17 yaşındaki öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Açıklamada, "Kalıcı ve önleyici politikalar hayata geçirmeyen Milli Eğitim Bakanlığı bu olayın birinci derecede sorumlusudur" denildi.

Eğitim Sen Malatya Şubesi üyeleri, İstanbul'da öğretmen Fatma Nur Çelik'in 17 yaşındaki öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı. "Bakanlık uyuma çalışanına sahip çık", "Eğitimde şiddet geleceğe ihanet", "Şiddete teslim olmayacağız" sloganları atan sendika üyeleri adına yapılan açıklamayı, Eğitim Sen Şube Sekreteri Ekin Simge Erdem Kutlu okudu.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Okullarda artan şiddet vakaları uzun süredir ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Yaptığımız uyarıları dikkate almayarak, kalıcı ve önleyici politikalar hayata geçirmeyen Milli Eğitim Bakanlığı bu olayın birinci derecede sorumlusudur. Somut ve kalıcı adımlar atılmadığı için şiddet ortamı giderek derinleşmiştir. Bir okulda kesici aletle saldırı gerçekleştirilebilmesi, güvenlik mekanizmalarının yetersizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Okullarda şiddeti önleyici destek mekanizmaları ciddi biçimde gözden geçirilmelidir."

Şiddetin zemini yalnızca bireysel bir öfke değildir. Medyada, siyasette ve bürokraside giderek meşrulaştırılan sert ve kutuplaştırıcı dil; eğitim emekçilerini hedef gösteren, itibarsızlaştıran ve yalnızlaştıran söylemler bu iklimi beslemektedir. Öğretmenlik mesleğinin sistemli biçimde değersizleştirilmesi, eğitim emekçilerinin kamuoyu önünde haksız biçimde suçlanması ve sorumluluğun sürekli öğretmene yüklenmesi öğretmenleri hedef haline getirmektedir. Ayrıca pedagojik temelden yoksun, eğitimin bilimsel niteliğini gözetmeyen etkinlik ve uygulamaların yaygınlaşması okulu çocuklar ve gençler için güvenli bir öğrenme ortamı olmaktan uzaklaştırmaktadır. Okullar ideolojik yönlendirmelerin, denetimsiz faaliyetlerin ya da pedagojik karşılığı olmayan uygulamaların alanı değildir."