Eğitim Sen'den TYP Personelinin Çıkartılmasına Tepki - Son Dakika
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Eğitim Sen'den TYP Personelinin Çıkartılmasına Tepki

Eğitim Sen\'den TYP Personelinin Çıkartılmasına Tepki
09.06.2026 17:39
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Eğitim Sen Malatya Başkanı Millioğulları, TYP personelinin iş akitlerinin sonlandırılmasına karşı çıktı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Nevzat Millioğulları, okullarda "Toplum Yararına Program" (TYP) kapsamında görev yapan  temizlik personelinin iş akitlerinin eğitim öğretim yılı bitmeden sonlandırılmasına tepki gösterdi. Millioğulları, "Ortamın hijyeninin korunması gerekirken, bu işlerden sorumlu kişilerin iş akitlerinin sonlandırılması okullarda sağlık problemlerine neden olacaktır" dedi.

TYP kapsamında okullarda istihdam edilen temizlik personelinin iş akitleri eğitim öğretim yılı sona ermeden sonlandırılmasına ilişkin yazılar, ilçe milli eğitim müdürlüklerince okul idarelerine gönderildi.

"OKULLAR YÜZLERCE ÇOCUĞUN BULUNDUĞU YAŞAM ALANLARIDIR"

Millioğulları, 10 Haziran itibarıyla TYP statüsünde çalışan temizlik personelinin iş akitlerinin sonlandırılacağını okulların ise iki hafta sonra eğitim öğretime ara vereceğini belirterek şunları söyledi:

"Okullar, yüzlerce çocuğun bulunduğu toplu yaşam alanlarıdır. Anne ve babaların, toplumun geleceği olan en değerli varlıklarımız çocukların temiz bir ortamda bulunması gerekir. Ortamın hijyeninin korunması gerekirken, bu işlerden sorumlu kişilerin iş akitlerinin sonlandırılması okullarda sağlık problemlerine neden olacaktır."

"MALATYA HAVA KİRLİLİĞİNDE TÜRKİYE'NİN EN SORUNLU İLLERİNDEN BİRİ"

Malatya'da hava kirliliğinin ciddi bir sorun olduğuna dikkat çeken Millioğulları, şöyle devam etti:

"Türk Tabipleri Birliği'nin açıkladığı sonuçlara bakarsak, Malatya gibi birçok il hava kirliliği konusunda son sıralardadır. Yani havamız kirlidir. Malatya, hava kirliliği konusunda Türkiye'de ikinci sıradadır. Havada partiküller ve toz bulunmaktadır. Sınıflarımızda çocuklar hareket halindedir. Bu nedenle sadece havadaki tozların değil, koridorların ve sınıfların tozunun alınması, lavaboların temiz tutulması da gerekmektedir."

"TEMİZLİK SORUNU ÖĞRETMENLERE VE VELİLERE BIRAKILIYOR"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın son yıllarda yardımcı personel konusunda gerekli adımları atmadığını savunan Millioğulları, şunları kaydetti:

"Sayın Milli Eğitim Bakanı, özellikle son iki yıldır okullardaki yardımcı personel konusunda çok dikkatsiz davranmaktadır. Geçen yıldan beri hem dönem başlarında hem de dönem sonlarında aynı sorunları yaşamaktayız. Okullardaki temizlik sorunu doğrudan idarecilere, öğretmenlere ve velilere bırakılmaktadır. Şu anda önümüzdeki son iki haftada büyük ihtimalle okullarda öğretmenler, öğrenciler ve veliler temizlik yapmak zorunda kalacaktır. Biz çocukları hijyenik bir ortamda tutmamız, eğitimin kalitesini artırmamız gerekirken neden temizlik işiyle uğraşmak zorunda kalıyoruz?"

Sayın Milli Eğitim Bakanı, aslında bu çok basit bir konudur. Birkaç personelle çözülebilecek bir meseleyi sürekli dışarıdan hizmet alımı yöntemiyle yürütmeye çalışmanız ve bunu sürekli yenilemek zorunda kalmanız, bu sorunu her yıl yeniden yaşayacağımız anlamına gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi koruması altındaki çocuklara bunu reva görmesi hiçbir açıdan hoş karşılanacak bir durum değildir."

Kaynak: ANKA

Politika, Malatya, Eğitim, Yerel, Son Dakika

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