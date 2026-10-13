Eğitim süresi arttıkça evli kadınlarda geleneksel doğum kontrolü yüzde 20,8 azalıyor - Son Dakika
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Eğitim süresi arttıkça evli kadınlarda geleneksel doğum kontrolü yüzde 20,8 azalıyor

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Eğitim süresi arttıkça evli kadınlarda geleneksel doğum kontrolü yüzde 20,8 azalıyor
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Dilek Cindoğlu ve ekibinin uluslararası araştırması, 8 yıllık zorunlu eğitimin kadınların aile planlaması tercihlerini değiştirdiğini ortaya koydu. 8 yıl ve üzeri eğitim alan evli kadınlarda geleneksel doğum kontrol yöntemi tercihi yüzde 20,8 azalıyor.

Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Cindoğlu ve çalışma arkadaşlarının uluslararası saygın dergi Economics and Human Biology'de yayımlanan araştırması; 8 yıllık zorunlu temel eğitimin, kadınların evlilik yaşını öteleyerek aile planlamasındaki geleneksel alışkanlıkları kırdığını somut verilerle ortaya koydu.

Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Cindoğlu'nun da imzasını taşıyan uluslararası yeni araştırma, Türkiye'de eğitim süresinin kadınların aile planlaması kararlarını doğrudan dönüştürdüğünü gösterdi. Araştırmaya göre; 8 yıl ve üzeri eğitim alan kadınlarda geleneksel doğum kontrol yöntemi kullanımı yaklaşık yüzde 21 oranında düşüyor.

Prof. Dr. Dilek Cindoğlu'nun, bağımsız araştırmacı Dr. Serkan Demirkılıç ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Tekgüç ile birlikte hazırladığı, "More education, persistent withdrawal: Evidence from Türkiye" başlıklı bilimsel makale, alanın saygın yayınlarından Economics and Human Biology dergisinde yayımlandı.

Cindoğlu ve çalışma arkadaşlarının saygın bilimsel dergi Economics and Human Biology'de yayımlanan son araştırması ise Türkiye'de kadınların eğitim süresi arttıkça geleneksel doğum kontrol yöntemlerinin kullanımının belirgin biçimde azaldığını ortaya koydu.

Türkiye'de modern doğum kontrolü yöntemlerine erişim ve farkındalık yüksek olmasına rağmen erkek kontrolündeki geleneksel yöntemlerin halen yaygınlığını koruduğuna dikkat çeken araştırma, 1997 yılındaki 8 yıllık zorunlu temel eğitim reformunun kadınların aile planlaması tercihleri üzerindeki etkisini inceledi.

8 yıllık zorunlu eğitim alışkanlıkları kırdı

Araştırma bulgularına göre; 8 yıl ve üzeri eğitim alan evli kadınlarda geleneksel yöntemin tercih edilme ihtimali yüzde 20,8 oranında azalıyor. Çalışma, eğitimin bu etkisinin yalnızca bilgiye erişimden değil; kadınların eğitimde kalarak ilk evlilik ve ilk doğum yaşını ertelemesinden ve erken yaşta evlilik ortamlarından uzaklaşmasından kaynaklandığını ortaya koyuyor. Araştırmacılar, modern yöntemlerin benimsenmesini artırmak için eğitim yatırımlarının yanı sıra toplumsal cinsiyet rolleri ve çiftlerin ortak karar alma dinamiklerini dönüştürecek politikaların gerekliliğini vurguluyor.

Türkiye'den ilk kez seçilen sosyolog oldu

Dünya sosyoloji çevrelerinde Türkiye'yi başarıyla temsil eden Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Cindoğlu, uluslararası alandaki güçlü temsilini sürdürüyor. Sosyoloji disiplininin küresel çaptaki en saygın çatılarından biri olan Uluslararası Sosyoloji Derneği'nin (ISA) Yönetim Kurulu Üyeliğini yürüten Prof. Dr. Cindoğlu, son olarak Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen kongrede, Avrupa Sosyoloji Derneği (ESA) İcra Kurulu'na Ulusal Dernekler Temsilcisi olarak seçildi. Böylece, ilk kez Ulusal Sosyoloji Dernekleri Temsilciliğine Türkiye'den bir sosyolog seçilmiş oldu.

Kaynak: İHA
EğitimKadınYerelSon Dakika

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