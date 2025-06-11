Eğitim ve Spor Müdürlerinden İş Birliği Ziyareti

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, kentte göreve yeni başlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Nazik bir ortamda gerçekleşen ziyarette Müdür Sünnetci, Müdür Aslan'a yeni görevinde başarılar dileyerek, hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Ziyaretin anısına, İl Milli Eğitim Müdürü Sünnetci tarafından hediye takdim edildi. Karşılıklı iyi dileklerin paylaşıldığı görüşmede, kurumlar arası iş birliği ve gençliğe yönelik ortak projeler üzerine de istişarelerde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR