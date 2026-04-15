Eğitimcilerden Şiddet İçeriklerine Tepki
Eğitimcilerden Şiddet İçeriklerine Tepki

Eğitimcilerden Şiddet İçeriklerine Tepki
15.04.2026 21:28
Eğitim sendikaları, dizi ve filmlerdeki şiddetin çocuklara kötü örnek olduğunu vurguladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 6 eğitim sendikasının ortak açıklamasında, televizyon dizilerindeki şiddet içeriklerinin çocuklara kötü örnek olduğu vurgulanarak, "Geleceğimiz şiddete kurban edilemez, yayınlar titizlikle denetlenmelidir" denildi.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen öğretmenler ve sendika temsilcileri, eğitim kurumlarındaki şiddet olaylarına tepki gösterdi. Açıklamada özellikle medya ve popüler kültürün şiddeti körüklediği ifade edilerek, önlem alınması çağrısında bulunuldu.

"Diziler şiddeti meşrulaştırıyor"

Çocukların ve gençlerin rol model aldığı dizi karakterlerinin şiddeti bir çözüm yolu gibi sunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Toplumumuzda çocuklarımıza kötü örnek teşkil edecek her türlü dizi, film ve yayın içerikleri durdurulmalıdır. Geleceğimiz şiddete kurban edilemez. Bu yayınlar devlet eliyle, düzenli ve titiz bir şekilde denetlenmelidir" denildi. Eğitim kurumlarının "şiddetten arındırılmış bölge" olması gerektiğini belirten eğitimciler, şiddete karşı tek ses olduklarını ifade etti.

Eylemde, "Eğitimde şiddete sıfır tolerans" sloganları atıldı. Basın açıklaması, alkışlı protestonun ardından sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eğitimcilerden Şiddet İçeriklerine Tepki - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maraş'taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
İşte Kahramanmaraş’taki okul saldırganının eski görüntüsü Sergilediği hareketler garip
İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip
Kahramanmaraş’taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar Telegram’dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
Kahramanmaraş'taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar! Telegram'dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Öğretmenlerden 3 günlük ’iş bırakma’ kararı
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
SON DAKİKA: Eğitimcilerden Şiddet İçeriklerine Tepki - Son Dakika
Advertisement
