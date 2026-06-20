Eğitimde Azim: Özlem Manisalı'nın Hikayesi - Son Dakika
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Eğitimde Azim: Özlem Manisalı'nın Hikayesi

Eğitimde Azim: Özlem Manisalı\'nın Hikayesi
20.06.2026 10:12
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Özlem Manisalı, zorluklara rağmen üniversite mezunu olarak kadınlara ilham kaynağı oldu.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Özlem Manisalı, eğitim hayatında gösterdiği kararlılık ve azimle çevresine örnek oldu. Üç çocuk annesi Manisalı, tüm zorluklara rağmen eğitimini tamamlayarak üniversite mezunu olmanın gururunu yaşadı.

Yatağan'da ikamet eden Özlem Manisalı, eğitim süreci boyunca her gün Yatağan'dan Ula'ya gidip gelerek derslerine devam etti. Ulaşım zorluklarına rağmen eğitiminden vazgeçmeyen Manisalı, aynı dönemde muhasebe ve sigorta alanlarında da çalışarak hem eğitimini hem de iş hayatını birlikte yürüttü.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nden mezun olan Manisalı, daha sonra eğitim hayatını sürdürerek Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden de mezun olmayı başardı.

Üç çocuk annesi olmasına rağmen hedeflerinden vazgeçmeyen Özlem Manisalı, azmi ve kararlılığıyla özellikle eğitimine devam etmek isteyen kadınlara ilham kaynağı oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eğitimde Azim: Özlem Manisalı'nın Hikayesi - Son Dakika

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