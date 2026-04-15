Eğitimde Kalite İçin Birlikte Fikir Alışverişi

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, okul ziyaretleri çerçevesinde Çobanlar Ahmet Özyurt İlkokulunda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Gerçekleşen ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Sünnetci, öğretmenler ile de bir araya gelerek eğitimin kalitesinin arttırılması amacıyla görüş ve önerileri dinledi. Eğitimin niteliğini artırmaya yönelik karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Sünnetci, eğitimin güçlü bir ekip ruhuyla daha ileriye taşınabileceğine vurgu yaptı. - AFYONKARAHİSAR