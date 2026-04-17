Eğitimde Şiddete Tepki Eylemi

17.04.2026 18:43
Giresun'da eğitim sendikaları, okullardaki şiddetin yapısal bir sorun olduğunu vurguladı.

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) – Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırıların ardından Giresun'da sokağa çıkan eğitim sendikaları, okullarda artan şiddetin "münferit değil, yapısal bir sorun" olduğunu vurguladı. Eğitim-İş ve Eğitim-Sen eylemlerinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sloganlarla istifaya çağrılırken, eğitimciler "Bu tablo bir güvenlik zafiyeti değil, siyasi tercihlerin sonucudur." dedi.

Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da okullara silahlı saldırıların ardından başlayan eylemler devam ediyor. Giresun'da eğitim sendikaları yaşanılanlara tepki için sokağa çıktı. Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen üyeleri tarafından düzenlenen eylemlerde, eğitimde artan şiddet ve güvenlik zafiyetine tepki gösterildi.

Türk Eğitim-Sen üyeleri, Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na karanfil bırakarak hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri andı. Hacı Miktat Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından saldırılarda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Eğitim-İş ve Eğitim-Sen üyeleri ise gün içerisinde yaptıkları açıklamalarla eğitim sistemine yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Eğitim-İş Giresun Temsilcisi Mustafa Gürel, "O kadar sinirliyiz ki, o kadar öfkeliyiz ki… Yüreğimiz yanıyor. Ama susmayacağız. Her platformda bu olayların sorumlularının hesap vermesi için mücadele edeceğiz. Bu işi yapamıyorsanız istifa edeceksiniz. Okulları tarikatlara peşkeş çekenler burada duramaz." açıklamasında bulundu.

Eğitim-İş mensubu Ersoy Şahin tarafından okunan basın açıklamasında yaşananların münferit olmadığı vurgulandı. Açıklamada, öğretmenlerin itibarsızlaştırıldığı, rehberlik hizmetlerinin zayıflatıldığı ve eğitim sisteminin bilimsel temellerden uzaklaştırıldığı belirtilerek, "Yaşananlar büyük bir toplumsal çöküşün başlangıcıdır." denildi. Eğitim-İş'in eylemi, "Karanlığa teslim olmayacağız" sloganları ve alkışlı protesto ile sona erdi.

"Bu tablonun siyasi sorumluları görevlerini bırakmalıdır"

Eğitim-Sen üyeleri tarafından yapılan eylemde konuşan sendika temsilcisi Bülent Ecevit Zaim, ülkede eğitim ortamlarının giderek güvensiz hale geldiğine dikkat çekerek, "Kendi ülkemizde yaşam için nöbetteyiz. Okullarımıza, sınıflarımıza öğrencilerimizle birlikte güven içinde giremiyoruz. Çok acı ama okullarımızda ciddi şiddet vakaları yaşandı. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz hayatını kaybetti. Biz buradayız çünkü unutmamak ve unutturmamak zorundayız. Bugün yaşananları unutursak yarın çözüm üretmemiz mümkün olmayacak. Unutturmayacağız ki çocuklarımızla okullarımıza güven içinde dönebilelim. Eğitim kurumlarında artan şiddet münferit değildir. Bu tablo, eğitimin kamusal niteliğinin aşındırılması ve yanlış politikaların sonucudur. Bugün yaşananlar bir güvenlik zafiyeti değil, açık bir politik tercihin sonucudur. Bu tablonun siyasi sorumluları görevlerini bırakmalıdır." dedi.

Eğitim-Sen eyleminde de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hedef alınarak "Eğitim düşmanı Yusuf Tekin istifa" sloganları atıldı.

Eylem boyunca "Sermayeye değil, eğitime bütçe", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Karanlığa teslim olmayacağız" sloganları atıldı. Protesto, yaklaşık 1 saat süren oturma eylemiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

