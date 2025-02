Eğlenceli Alfabe Dersi

Yerel

Her harfe bir sürpriz: Sınıfa civciv, ördek getirerek harfleri öğretti

BOLU - Bolu'da 1. sınıf öğretmeni Esengül Acar, alfabedeki 29 harfi öğrencilerine eğlenceli etkinliklerle öğretti. Sınıfa ördekten tavşana, viyolonselden zurnaya kadar getirdiği sürprizlerle öğrencilerine alfabeyi öğreten Acar, meslektaşlarından da velilerden de tam not aldı.

Bolu Köroğlu İlkokulu'nda 1-B sınıfı öğretmeni Esengül Acar, alfabedeki 29 harfi minik öğrencilere eğlenceli ve unutulmaz bir şekilde öğretti. Okulun ilk döneminde her harfi farklı etkinliklerle tanıtan Acar, öğrenme sürecini keyifli hale getirdi. Öyle ki, 'C' harfi gününde sınıfa civciv getiren Acar, öğrencilerine hem harfi öğretip hem de onların civcivlerle vakit geçirmesini sağladı. 'Ö' harfinde ördekle tanışan minikler, harfi kolayca kavrarken, 'H' harfinde halı dokuma etkinliğiyle el becerilerini geliştirerek öğrenme sürecini eğlenceli hale getirdi. Ayrıca, 'J' ve 'P' harflerinin öğrenimi sırasında da sınıfa jandarma ve polis ekipleri davet edildi.

29 harf için 29 farklı nesne, hayvan, müzik aleti ve meyve kullanarak dersleri zenginleştiren Acar, öğrencilerine okuma yazmayı sevdirerek öğretmeyi başardı. Bu öğretme yöntemi, velilerden de tam not aldı.

"Severek öğrenmeleri beni de mutlu etti"

Çocukların okula heyecanla gelmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden sınıf öğretmeni Esengül Acar, "Bu yıl öğrencilerime harfleri öğretirken, her harfte sınıfıma o harfle başlayan hayvanlar, müzik aletleri, farklı meslek gruplarından kişiler, yiyecek ve içecekler getirdim. Bu, öğrencilerimde hayvan sevgisini, müzik sevgisini, sağlıklı beslenme alışkanlığı, çocukların el becerilerinin gelişmesini ve sosyalleşmelerini sağladı. Çocuklarım her harfte bir drama etkinliği yaptılar. Onlarda tiyatro sevgisini oluşturdu. Öğrencilerim eğlenerek öğrenirken, velilerim de bu yöntemi olumlu karşıladı. Amacım, hem eğlendirerek öğretmek hem de farklı kazanımları bir arada vermekti. Çocukların her gün okula heyecanla gelmesi, öğrenme isteğiyle dolu olmaları ve her harfi kolayca ve severek öğrenmeleri beni de mutlu etti" dedi.

"Çocuklarım keyifle okula geliyor, bu süreçte hiç sıkılmadılar"

Meslektaşları tarafından olumlu geri dönüşler aldığını söyleyen öğretmen Acar, "Seneye birinci sınıf okutacak arkadaşlarım, 'Aynı etkinlikleri bizler de yapmak istiyoruz. Çok güzeldi. Sizi takip etmek, sizi izlemek bize de keyif verdi' dediler. Kısacası herkes tarafından olumlu karşılandı. Ben de keyifle çocuklarıma okuma yazmayı öğretmiş oldum. Çocuklarım keyifle okula geliyor, bu süreçte hiç sıkılmadılar. Velilerim, ödev yaptırmakta hiç zorlanmadıklarını ve her harfi söylediğimde, hemen o harfle ilgili yaptığımız etkinliği hatırladıklarını söylediler. Böylece çocuklar harfleri hiç unutmadılar" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimi en çok şaşırtan şey, getirdiğim hayvanlar oldu"

Esengül Acar, öğrencilerin hayvanları gördüğünde şaşırdığını, hatta çocukların bazı müzik aletleriyle ilk kez tanıştıklarını da vurgulayarak, "Öğrencilerimi en çok şaşırtan olay, getirdiğim hayvanlar oldu. Ö harfinde sınıfıma ördek, K harfinde kedi ve kuş, H harfinde horoz, T harfinde tavşan, C harfinde civciv getirdim. Müzik aletlerinden ise çocuklarımın hiç görmediği ve duymadığı enstrümanları tanıttım. V harfinde viyolonsel, P harfinde piyano, Z harfinde zurna, G harfinde gitar getirdim. Meslek gruplarından da sınıfımıza konuklar davet ettik. J harfinde jandarmalar, P harfinde polislerimiz sınıfımıza geldi. Sağ olsunlar, velilerim de bu süreçte çok destek oldular. Okul müdürüm de büyük destek verdi. Hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.