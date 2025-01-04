EGM'den Koruma Kararı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

EGM'den Koruma Kararı Açıklaması

EGM\'den Koruma Kararı Açıklaması

EGM, hakim ve savcıların 155'i arayacağı iddiasını yalanlayarak koruma prosedürünü açıkladı.

04.01.2025 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada, 'İçişleri Bakanlığı'ndan tartışmalı koruma kararı: Hakim ve savcılar güvenlik için 155'i arayacak' başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından bazı basın yayın organlarında yer alan 'İçişleri Bakanlığı'ndan tartışmalı koruma kararı: Hakim ve savcılar güvenlik için 155'i arayacak' başlıklı paylaşımlar ile ilgili olarak aşağıdaki basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, koruma hizmetlerinin, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20'nci maddesi kapsamında yerine getirildiği, istihbarat ve terör birimlerinden edinilen tehdit bilgileri, ilgili kurumların görüşleriyle birlikte değerlendirilerek sonuçlandırıldığı ifade edildi.

Koruma hizmetinin, 'Çağrı Üzerine Koruma, Yakın Koruma ve Özel Koruma' olmak üzere 3 şekilde yerine getirildiği belirtilen açıklamada, "İlgili mevzuat kapsamında; terör tehdidi olduğu belirlenen yargı mensuplarımıza, komisyonca uygun görülen koruma tedbiri uygulanmaktadır. Bu iş ve işlemler, ilgili kurum/kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir komisyon marifetiyle yürütülmekte ve kararlar oy çokluğuyla alınmaktadır. Merkez Koruma Komisyonunda bulunan ilgili Bakanlık temsilcisinin, komisyonda yargı mensuplarımız için alınan kararlara yönelik herhangi bir itirazının bulunmadığı yalnızca 10 koruma kararının uygulanma şekline katılmadığı anlaşılmaktadır. İtiraza konu olan kararlara yönelik, Merkez Koruma Komisyonu'nca yeniden değerlendirme yapılmaktadır" bilgileri paylaşıldı.

Hakim ve savcılar güvenlik için 155' arayacağına ilişkin haberlerde yer alan iddiaların gerçeği kesinlikle yansıtmadığı da belirtilerek, maksatlı bir biçimde kurumların hedef alındığı da dile getirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Dünya, Terör, Yargı, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Yerel EGM'den Koruma Kararı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:54 Orhan Gencebay’dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri Orhan Gencebay'dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri
12:01 Ferdi Tayfur’a veda günü Hayranları AKM’ye akın etti Ferdi Tayfur'a veda günü! Hayranları AKM'ye akın etti
11:24 Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
10:46 Cemil Tugay’dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
10:41 Teröristbaşı Öcalan, PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak Ahmet Türk’ten açıklama Teröristbaşı Öcalan, PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak? Ahmet Türk'ten açıklama
15:07 Ünlü astrolog Fenerbahçe’nin şampiyon olacağı yılı açıkladı Ünlü astrolog Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yılı açıkladı
14:51 Justin Bieber, boşanma iddialarına son noktayı koydu Justin Bieber, boşanma iddialarına son noktayı koydu
14:45 İndirimli ürünü duyan mağazaya koştu İndirimli ürünü duyan mağazaya koştu
14:44 Nevzat Bahtiyar’ın avukatı 3 ismin daha soruşturmaya dahil edilmesini talep etti Nevzat Bahtiyar'ın avukatı 3 ismin daha soruşturmaya dahil edilmesini talep etti
14:43 Arda Güler piyasa değerini 3’e katladı Arda Güler piyasa değerini 3'e katladı
14:41 Dervişoğlu DEM Parti heyetine kapıları kapattı: Muhatap almayacağız Dervişoğlu DEM Parti heyetine kapıları kapattı: Muhatap almayacağız
14:39 Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak Maaşları ortaya çıktı Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
14:37 Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı
14:31 Özel okul fiyatları arşa çıkacak Özel okul fiyatları arşa çıkacak
14:30 Dünya devi Osimhen’i Galatasaray’dan koparacak formülü buldu Dünya devi Osimhen'i Galatasaray'dan koparacak formülü buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 13:17:45. #1.12#
SON DAKİKA: EGM'den Koruma Kararı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.