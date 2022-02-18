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EGO Genel Müdürlüğü 79 yaşında - Son Dakika

EGO Genel Müdürlüğü 79 yaşında

18.02.2022 10:11
EGO Genel Müdürlüğü 79 yaşında

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, düzenlenen etkinlikle 79. yaşını kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, düzenlenen etkinlikle 79. yaşını kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 79. yıl dönümü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda bir program düzenlendi. EGO personelinin oluşturduğu Türk Halk Müziği Topluluğu ile amatör sokak sanatçılarının konser verdiği kutlamada konuşan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, "Göreve geldiğimiz 2019 yılından itibaren yenilikçi, insan odaklı ve çevreci ulaşım politikalarını benimsiyor ve destekliyoruz. Bizim bugün burada tanıklık ettiğimiz 79 yıllık hikaye aslında genç Cumhuriyetimizin de hikayesi. EGO'nun hikayesi, Cumhuriyet'in başkenti olarak seçilen Ankara'nın siyah beyaz hikayesi. Kuruluş yıl dönümlerinin kurum kültürünün ve kurumsal aidiyet duygusunun geliştirilmesine önemli katkısı olduğunu düşünüyorum" dedi.

AÜ İletişim Fakültesi (İLEF) Reklam Atölyesi'nin EGO Genel Müdürlüğü'nün 79. yıl dönümü için hazırladığı tasarımlar büyük beğeni toplarken, Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerinin "Çocukların Gözünden EGO" adlı sunumu ile EGO personelinin halk oyunları gösterisi kutlamaya renk kattı. EGO Genel Müdürlüğü ayrıca 1987 model eski belediye otobüsünü Büyükşehir Belediyesi önüne getirerek, çalışanlara nostalji yolculuğu yaşattı.

Türk Halk Müziği sanatçısı ve Folklor Araştırmacısı Abdullah Gündüz tarafından EGO'nin tarihine ilişkin sunumu ile devam eden kutlama programı, emekli personele plaket takdimi, hatıra fotoğrafı çekimi ve resepsiyon ile sona erdi.

EGO Genel Müdürlüğü'nde 20 yıldan fazla süre çalışarak emekli olan Fatma Soğukpınar, "Çok heyecanlandım, çok güzel bir organizasyondu. Arkadaşlarımın beni hatırlaması çok güzeldi" dedi. - ANKARA

EGO Genel Müdürlüğü 79 yaşında
EGO Genel Müdürlüğü 79 yaşında

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Türk Halk Müziği, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel EGO Genel Müdürlüğü 79 yaşında - Son Dakika


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