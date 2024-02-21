EGO, Unutulan Eşyaları Açık Artırmayla Satışa Sunacak - Son Dakika
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EGO, Unutulan Eşyaları Açık Artırmayla Satışa Sunacak

EGO, Unutulan Eşyaları Açık Artırmayla Satışa Sunacak

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da metro, Ankaray ve otobüslerde unutulan ve sahipleri tarafından teslim alınmayan eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. 2021-2022 yılları arasında unutulan çanta, cüzdan, kıyafet, şemsiye, gözlük, kol saatı, tesbih, kitap, elektronik cihazlar, bisiklet ve ziynet eşyaları gibi birçok farklı eşya, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek açık artırmada satılacak. Elde edilecek gelir EGO Genel Müdürlüğüne kaydedilecek.

21.02.2024 12:16  Güncelleme: 12:38
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EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da Metro, Ankaray ve otobüslerde 2021 ile 2022 yılları içerisinde unutulan ve sahipleri tarafından teslim alınmayan eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarında unutulan ve saklama süresi dolan eşyaların satışını gerçekleştirecek. Metro, Ankaray ve EGO otobüslerinde 2021 ile 2022 yılları arasında unutulan ve sahipleri tarafından teslim alınmayan eşyalar, açık artırma yöntemiyle yeni sahiplerini bulacak.

1 yıl boyunca muhafaza edilen çantadan cüzdana, kıyafetten şemsiyeye, gözlükten kol saatine, tesbihten kitaba, elektronik cihazlardan bisiklete, ziynet eşyasından ayakkabıya kadar birçok farklı eşya, yapılacak açık artırma ile satışa sunulacak.

Vatandaşların uygun fiyatla eşya satın almasını sağlayan uygulama, 25 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'te Atatürk Spor Salonu Fuaye Alanı'nda gerçekleştirecek. Satışı yapılacak eşyalardan elde edilecek kazanç, EGO Genel Müdürlüğüne gelir olarak kaydedilecek.

Kaynak: ANKA

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