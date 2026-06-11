Sahibinin omzunda gezerken korkup kaçan papağanın imdadına itfaiye yetişti

DÜZCE (İHA) – Düzce'de egzoz sesinden korkup binanın üzerine konan sultan cinsi papağan, sahibinin çabalarına rağmen inmeyince itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alındı.

Eğittiği muhabbet kuşları ve papağanlarla çarşıda gezmesiyle tanınan emekli Azmi Kayacı, sultan cinsi papağanıyla şehir merkezinde alışverişe çıktı. Kayacı alışveriş yaptığı sırada omzunda duran papağan, araçlardan çıkan egzoz sesinden korkarak uçup bir binanın üzerine kondu. Kuşlarla ilgilenmeyi hobi haline getiren ve evcil hayvanlarıyla kurduğu bağla bilinen Kayacı, binanın altından dakikalarca dil dökerek papağanını geri dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Korkan kuşun sahibinin çağrılarına tepki vermemesi ve bulunduğu yerden inmemesi üzerine durum Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla binanın üzerine ulaşarak, papağanı güvenli şekilde bulunduğu yerden aldı. Papağan, sahibine teslim edildi. - DÜZCE