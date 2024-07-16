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Ekili arazide çıkan yangın itfaiyenin çabasıyla söndürüldü

DENİZLİ - Denizli'nin Honaz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu alev alan ekinler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu güçlükle söndürüldü. Yangın sonrası büyük bir alandaki ekinler küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Denizli'nin Honaz İlçesi Kaklık Mahallesi kırsal alanda yıldırım düşmesi sonucu hasat zamanı yaklaşan bir ekin tarlasında yangın çıktı. Yıldırım düşen araziden dumanlar yükselmeye başladı. Aniden yükselen dumanlar yerine alevlere bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesinden orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından müdahale edilen yangın bir süre sonra kontrol altında alınarak söndürüldü. Rüzgar sebebiyle bir süre sonra yeniden başlayan yangına itfaiye ekipleri ikinci kez müdahale etti, uzun uğraşlar sonucu alevler yeniden kontrol altına alındı. Yangın sonrası ekili arazinin büyük kısmı yanarak küle döndü.