Ekili arazide çıkan yangın itfaiyenin çabasıyla söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ekili arazide çıkan yangın itfaiyenin çabasıyla söndürüldü

Denizli'nin Honaz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu güçlükle söndürüldü. Yangın sonrası ekili arazinin büyük kısmı küle döndü.

16.07.2024 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekili arazide çıkan yangın itfaiyenin çabasıyla söndürüldü

DENİZLİ - Denizli'nin Honaz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu alev alan ekinler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu güçlükle söndürüldü. Yangın sonrası büyük bir alandaki ekinler küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Denizli'nin Honaz İlçesi Kaklık Mahallesi kırsal alanda yıldırım düşmesi sonucu hasat zamanı yaklaşan bir ekin tarlasında yangın çıktı. Yıldırım düşen araziden dumanlar yükselmeye başladı. Aniden yükselen dumanlar yerine alevlere bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesinden orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından müdahale edilen yangın bir süre sonra kontrol altında alınarak söndürüldü. Rüzgar sebebiyle bir süre sonra yeniden başlayan yangına itfaiye ekipleri ikinci kez müdahale etti, uzun uğraşlar sonucu alevler yeniden kontrol altına alındı. Yangın sonrası ekili arazinin büyük kısmı yanarak küle döndü.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Denizli, Honaz, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ekili arazide çıkan yangın itfaiyenin çabasıyla söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:09 İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 40 kişi hayatını kaybetti İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 40 kişi hayatını kaybetti
18:27 MHP’den ’“el öpme“ eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP’ye yakışan bir tavır MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır
18:26 Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1’i ağır 10 kişi yaralı Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 10 kişi yaralı
18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı
14:49 Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek
18:57 Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini açıkladı Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini açıkladı
18:49 EURO 2024’ün en iyi 10 golü açıkladı 2 yıldızımız birden listede EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede
18:17 UEFA Uluslar Ligi’ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu
17:55 Fenerbahçe servet teklif etmişti En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı Fenerbahçe servet teklif etmişti! En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı
17:42 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
17:10 Beşiktaş’a piyango vurdu Jackson Muleka’ya Suudi Arabistan’dan talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var
16:51 Batshuayi’den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım Batshuayi'den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım
16:27 EURO 2024’ün en iyi maçları açıklandı Türkiye, ilk 5’e damga vurdu EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı! Türkiye, ilk 5'e damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 19:54:22. #1.13#
SON DAKİKA: Ekili arazide çıkan yangın itfaiyenin çabasıyla söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement