Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci'den evi yanan aileye ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci'den evi yanan aileye ziyaret

17.03.2022 17:07
Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci'den evi yanan aileye ziyaret

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci, evi yanan aileyi ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci, evi yanan aileyi ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci, beraberindekilerle Yeni Mahalle'de evi yanan Yağmur ailesini ziyaret etti. Kafur-Hatice Yağmur çifti ile bir süre sohbet eden Sibel Ekinci, aileye Ekinci'nin selamlarını iletip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ailenin istek ve taleplerini de dinleyen Ekinci, "Çıkan yangında tek tesellimiz can kaybının yaşanmamasıdır. Geri kalan her şey için buradayız ve elimizden ne geliyorsa yapacağız. Mağdur olan her ailemize bir telefon kadar uzaktayız. Tekrar ailemize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

Kafur-Hatice Yağmur çifti ise, ziyaretleri ve destekleri için Başkan Salih Ekinci ve eşi Sibel Ekinci teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci'den evi yanan aileye ziyaret
Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci'den evi yanan aileye ziyaret
Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci'den evi yanan aileye ziyaret

YORUMLAR
500
VİRANŞEHİR'TE, 'MANUŞ BABA' KONSERİ VİRANŞEHİR'TE, 'MANUŞ BABA' KONSERİ Şanlıurfa'da tır alev topuna döndü Şanlıurfa'da tır alev topuna döndü

Salih Ekinci, Viranşehir, Ekinci, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci'den evi yanan aileye ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
17:21 Asırlardır süren gelenek (Ölü Bayramı) baharın müjdecisi olarak kutlanıyor
17:05 Tanga bikinisiyle sokakta direk dansı yapan kadın, sürücüleri hayretler içerisinde bıraktı
16:55 Merakla beklenen maç bugün! Galatasaray'a çok iş düşüyor! Barcelona'yı eleyemezsek Avrupa Ligi'ne veda edeceğiz
16:45 İzmir'de 20 Mart'tan itibaren geçerli olacak toplu taşımaya zam geldi! Tam biniş 6,50 TL'ye yükseldi
16:43 Komedyen Özdemir Akşener'i etiketleyip sordu: Babam soruyor, ne diyim Meral Hanım?
16:41 4. yılını kutlayan Rosebella Kozmetik, Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görüldü
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli karar! Eski dönem milletvekilleri bir araya geliyor
16:34 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna liderlerinin bir araya gelme olasılığı var
16:25 Sokak köpekleri için söyledikleri eleştirilmişti! Bülent Ersoy'dan Yıldız Tilbe'ye destek: Yıldız'ın söylediği yanlış anlaşıldı
16:06 CHP'li Engin Altay: Ramazan'da pide kuyrukları göremeyeceğiz, insanların bütçesi olumsuz etkilenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 17:28:34. #1.11#
SON DAKİKA: Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci'den evi yanan aileye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement