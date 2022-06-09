Ekmeği bölüşemeyen martılar birbirine girdi, kavgayı Trabzonlu vatandaşlar ayırdı - Son Dakika
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Ekmeği bölüşemeyen martılar birbirine girdi, kavgayı Trabzonlu vatandaşlar ayırdı

09.06.2022 10:49

Trabzon'un Of ilçesinde ara sokakta yürüyen iki martı ekmeği bölüşemeyerek kavgaya tutuştu. Martılar, kavgayı izleyen vatandaşların seslenmesi sonrası uçarak olay yerinden uzaklaştı.

Of ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerindeki ara sokakta yerde yürüyen iki martı bir süre sonra birbirleri ile kavga etmeye başladı. Martıların çıkardıkları sesleri duyan ve kavgalarını gören çevredeki vatandaşlar film izler gibi martıların kavgasını izlerken, "Döğüşmeyin" diyerek martıların ayrılmasını istediler. Kavgacı martılar bir süre sonra vatandaşların kendilerine seslenmesi ile uçarak sokaktan ayrıldılar.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ekmeği bölüşemeyen martılar birbirine girdi, kavgayı Trabzonlu vatandaşlar ayırdı - Son Dakika

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