Ekmek Zammı Sonrası Marmaris Belediyesi\'nin Halk Ekmek Büfelerine İlgi Arttı

Ekmek zammının ardından Marmaris'te Belediye'nin Halk Ekmek Büfeleri'ne ilgi arttı. Geçen haftalarda ortalama 3000 olan günlük satış miktarı 4000'e çıktı.

Marmaris'te ekmeğin yeni yılla birlikte 10 lira olmasının ardından Marmaris Belediyesi'nin Halk Ekmek Büfeleri'ne ilgi daha da arttı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ekmek fiyatının 7.5 lira olduğu büfelerin önünde kuyruklar oluşmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda ortalama 3000 olan günlük satış miktarı 4000'e çıktı.

2,5 LİRALIK FARK

Halkın talepleri doğrultusunda Marmaris'te ilk defa geçen Ağustos ayında halk ekmek büfesi açılmıştı. Talebin ve ihtiyacın artması ile ikinci büfe de Beldibi Mahallesi'nde açılmıştı. Fırınlardan alınan uygun fiyata alınan ekmeklerin piyasadan daha ucuza satıldığı büfelerde günlük olarak ortalama 3000 adet ekmek satışı gerçekleşiyordu.

Ancak yılbaşından hemen sonra Marmaris'te ekmeğe 2 lira zam yapıldı ve ilçede ekmeğin fiyatı 10 lira oldu. Bu durum bir adet ekmeğin 7.5 liraya satıldığı Halk Ekmek Büfelerine ilgiyi de arttırdı. Aradaki 2,5 liralık fark büfeler önünde kuyruklar oluşmasına neden oldu. Pazartesi'den itibaren büfelerde günlük yaklaşık 4000 adet ekmek satılmaya başlandı.

"HALKIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ"

Ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle böyle bir ihtiyaç doğduğunu dile getiren Marmaris Belediye Başkanı Başkan Oktay, "Marmaris'te gerçekten böyle bir ihtiyaç doğabileceği aklımıza gelmezdi. Ama açtığımız iki büfede de ciddi oranda satış oluyor. Ekmeğe yapılan zammın ardından ilgi daha da arttı. Bizler de halkçı belediyecilik anlayışıyla yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.