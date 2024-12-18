EkoFilm Platformu'na Yılın Çevreci Girişimi Ödülü - Son Dakika
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EkoFilm Platformu'na Yılın Çevreci Girişimi Ödülü

EkoFilm Platformu\'na Yılın Çevreci Girişimi Ödülü

EkoFilm Platformu, Boğaziçi Çevre Ödülleri'nde 'Yılın Çevreci Girişimi' ödülünü kazandı.

18.12.2024 13:25
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Kapadokya Üniversitesi Çevreci Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, British Council Going Global Partnerships programı desteğiyle yürütülen "Connect 4 Environmental Sustainability in Film and the Media" (Sinema ve Medya Sektörlerinde Çevresel Sürdürülebilirlik için Birleşmek) başlıklı proje kapsamında kurulan EkoFilm Platformu, önemli bir başarıya imza attı. Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü (BUEC IEEE) tarafından düzenlenen Boğaziçi Çevre Ödülleri'nde, "Yılın Çevreci Girişimi" kategorisinde ödülün sahibi EkoFilm Platformu oldu.

13 Aralık 2024 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde yer alan Albert Long Hall'de gerçekleştirilen törende, 20 farklı kategoride çevre dostu projeler ve isimler ödüllendirildi. EkoFilm Platformu, film ve medya yapım süreçlerinde çevresel sürdürülebilirliği teşvik etme ve sektörün toplumsal farkındalık oluşturma potansiyelini ortaya koyma hedefleriyle bu prestijli ödüle layık görüldü.

Törene EkoFilm Platformu adına katılan Kapadokya Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Ekin Gündüz Özdemirci, ödül konuşmasında şunları dile getirdi; "Gençlerin emek verdiği bir organizasyonda ödül almak bizler için umut verici. Çoklu krizler çağında tüm sektörlere ve bireylere önemli sorumluluklar düşüyor. Film ve medya sektörü, sadece yapım süreçlerini çevre dostu hale getirmekle kalmayıp, hikaye anlatıcılığı yoluyla değerler oluşturma ve toplumsal dönüşümü destekleme açısından da büyük bir potansiyele sahip."

Boğaziçi Çevre Ödülleri, çevreye duyarlı kurum ve bireyleri ödüllendirerek yerel basında görünürlüklerini artırmayı ve çevre bilinci konusunda daha fazla kişiyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Ödül sahipleri, jüri değerlendirmesi ve halk oylaması sonucunda belirleniyor.

Organizasyonun temel amacı ise şu şekilde özetleniyor: "İklim krizinin etkilerinin her geçen gün derinleştiği dünyamızda, toplumun çevre bilincini artırmak, sürdürülebilirliği teşvik etmek ve geleceğe dair umutlarımızı yeşertmek." - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Çevre, Yerel, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel EkoFilm Platformu'na Yılın Çevreci Girişimi Ödülü - Son Dakika

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