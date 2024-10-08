Ekonomik Zorunluluklar Oto Tamircilerini Etkiliyor - Son Dakika
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Ekonomik Zorunluluklar Oto Tamircilerini Etkiliyor

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Kadirli'deki oto elektrikçi Hacı Dalkıran, ekonomik sıkıntılar nedeniyle insanların tamir ettirmediğini belirtiyor.

08.10.2024 11:26
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Kadirli'de oto elektrik tamirciliği yapan Hacı Dalkıran, ekonomik sorunlar nedeniyle insanların mecbur kalmadıkça arabalarının elektrik sorunlarını tamir ettirmediklerini ifade etti. Dalkıran, "Akü mesela çoğu müşteri alamıyor. Eski akü soruyor, çıkma akü soruyor. Çünkü biraz pahalı geldiği için aküler, on kişiden ancak üç kişi beş kişi alıyor. Elinden geldiği kadar çıkmaya bakıyorlar" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 44 yıldır oto elektrik tamirciliği yapan Hacı Dalkıran, geçim şartlarından dolayı hala çalıştığını söyledi. Dalkıran, şöyle konuştu:

"44 yıldan beri buradayım çıraklığım, ustalığım, her şeyim burada geçti. Emekli olalı 4 seneyi geçti. 13 bin 400 lira aylık alıyorum. Üniversitede çocuk okutuyorum. Yetmediği için çalışıyorum mecburen. Çiftçilik de yapıyorum ama iki, üç yıldan beri çiftçiliğin tadı yok, zarar ediyoruz. Ürünler yanıyor, randımanlı olmuyor. Ayçiçeği ekiyoruz, randıman alamıyoruz. 200 kilo, 150 kilo falan alıyoruz o da kurtarmıyor masrafımızı. Akü mesela çoğu müşteri alamıyor. Eski akü soruyor, çıkma akü soruyor. Çünkü biraz pahalı geldiği için aküler, on kişiden ancak üç kişi beş kişi alıyor. Elinden geldiği kadar çıkmaya bakıyorlar. Yenisini pek nadir yani. Daha önceki yıllar daha iyi, daha güzeldi ama şimdi millet zor yani zor geçinme şeyi. Çünkü burası çiftçi bölgesi, çiftçi de olmazsa esnafta yok, vatandaşta yok, çiftçiye bağlı. Yolda kalmadan çağırmıyor, mesela şimdi ben yolda gittim akü taktım geldim. Öğretmen'in arabası kalmıştı, taktım geldim. Daha da paramızı almadık, paramızı alacağız. 'Daha sonra vereceğim' dedi ama ne zaman verir bilmiyorum. Üç gün, beş gün, on gün mü sonra. İyiye gitmiyoruz ben öyle görüyorum."

Ekonomik Zorunluluklar Oto Tamircilerini Etkiliyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ekonomik Zorunluluklar Oto Tamircilerini Etkiliyor - Son Dakika

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