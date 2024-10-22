Ekrem İmamoğlu'ndan Belediyelere Mali Zorluk Uyarısı - Son Dakika
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Yerel

Ekrem İmamoğlu'ndan Belediyelere Mali Zorluk Uyarısı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm belediyelerin ciddi mali zorluklar içinde olduğunu belirterek, belediyelerin artık sadece maaş ödemekle yetindiğini ifade etti. İmamoğlu, partizanlığın halkın en büyük düşmanı olduğuna dikkat çekti.

22.10.2024 00:07  Güncelleme: 00:13
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Ekrem İmamoğlu: "Tüm belediyeler ne yazık ki çok ciddi mali zorluklar içerisindedir"

ANKARA - İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tüm belediyeler ne yazık ki çok ciddi mali zorluklar içerisindedir. Bugün artık Türkiye'de belediyeler özellikle belde, ilçe hatta bir kısmı il belediyeleri sadece maaş ödeme pozisyonuna dönüşmüş durumdadır" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, medya temsilcileri ile bir araya geldi. Belediyelerin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini söyleyen İmamoğlu, "Tüm belediyeler ne yazık ki çok ciddi mali zorluklar içerisindedir. Bugün artık Türkiye'de belediyeler özellikle belde, ilçe hatta bir kısmı il belediyeleri sadece maaş ödeme pozisyonuna dönüşmüş durumdadır. Bu tehdit daha üst çemberde bulunan belediyeleri de aynı şekilde sarmak üzeredir" ifadelerini kullandı.

"Partizanlık bu halkın en büyük düşmanı haline gelmiştir"

Türkiye'nin önünde kritik bir dönem olduğunu söyleyen İmamoğlu, "İstanbul'da halkımıza nasıl hesap veriyorsak ülke genelinde de buna örnek olması adına özellikle TBB üzerinden tüm yerel yönetimlerle şeffaf çalışma ilkemizi en üst seviyede, anlatan aktaran, anlatan, örnekleyen bir mekanizmayı kurarak bunu kurumsal odaklı temsil edeceğiz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun halkımızın çıkarını her şeyin üzerinde tutan bir yönetim anlayışını benimsemeye devam edeceğiz. Partizanlık bu halkın en büyük düşmanı haline gelmiştir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ekrem İmamoğlu'ndan Belediyelere Mali Zorluk Uyarısı - Son Dakika

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