Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepkiler Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepkiler Devam Ediyor

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Samsun'da binlerce kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı protesto düzenledi. Katılımcılar, adalet ve demokrasi için mücadele çağrısı yaptı.

22.03.2025 03:54  Güncelleme: 08:55
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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. Samsun'da binlerce kişi Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen gözaltı kararının üçüncü gününde de birçok şehirde tepkiler ve protestolar sürüyor. Samsun'da binlerce kişi Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti. İmamoğlu'na destek için DSİ 7. Bölge müdürlüğü önünden sloganlar eşliğinde Onur Anıtına kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, "Biz hiç vazgeçmedik. Vazgeçmeyeceğiz. bugün safları sıkılaştırıp adalet ve demokrasi için mücadele etme günüdür. Tüm yurttaşlarımızı da dayanışma sandığına oy kullanmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, "Bugün hukuk devletine, demokrasiye, halkın iradesine yönelik kabul edilemez bir saldırıyla karşı karşıyayız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuz bir şekilde tutuklanması sadece kendisine değil milyonlarca yurttaşımızın demokratik iradesine yapılan bir darbedir." dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepkiler Devam Ediyor - Son Dakika

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