Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar bekleniyor - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar bekleniyor

01.06.2022 12:04
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın bugün karara bağlanması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın bugün karara bağlanması bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019'da yapılan belediye başkanlığı seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam ediliyor. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı. İYİ Parti ve DEVA Partisi il yöneticileri de izleyici olarak salonda bulundu. Oluşan yoğunluktan dolayı duruşma salonunun girişinde izdiham yaşandı.

Geçtiğimiz celse mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılmasını ve kendisine 'siyasi yasak' getirilmesini talep etmişti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar bekleniyor - Son Dakika


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