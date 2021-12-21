Eksi 15 derecede ısınarak görevlerini yapabiliyorlar - Son Dakika

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da otoparkçılar eksi 15 derecede bir saat çalışarak görevlerine devam edebiliyor.

Uludağ'a gelen vatandaşların otopark sıkıntısı çekmemesi için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Burbak çalışanları eksi 15 dereceyi bulan soğukta karın altında hizmet veriyor. Dondurucu soğuğa rağmen hizmet veren otopark görevlileri en fazla dışarıda 1 saat çalışabiliyor. Görevliler 1 saat çalıştıktan sonra otoparkların yanında bulunan kulübelerde bulunan sobalarda ısınarak tekrar işlerine devam ediyor. Nöbetleşe çalışan ekipler zorlu şartlara rağmen vatandaşa hizmet vermek için olanca güçleriyle görevlerini en iyi şekilde yapıyor.

Vatandaşa en iyi şekilde hizmet vermek için çalıştıklarını ifade eden Burbak çalışanı Kadir Taşdelen, "Günde 8 saat Uludağ'a gelenlere otopark park hizmeti verebilmek için çalışıyoruz. Burada hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşüyor. Biz de dışarıda 1 saat çalışıp kulübemizde ısınıp tekrar vazifemizin başına geçiyoruz. Burada gelen vatandaşlar otopark çilesi yaşamasın diye en zorlu şartlarda hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi. - BURSA