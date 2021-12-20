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El emeği ve girişimci kadınlar bu festivalde buluştu - Son Dakika

El emeği ve girişimci kadınlar bu festivalde buluştu

20.12.2021 17:17

El emeği ve girişimci kadınlar bu festivalde buluştuDENİZLİ Merkezefendi Belediyesince düzenlenen ve üç gün süren El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali sona erdi.

El emeği ve girişimci kadınlar bu festivalde buluştu

DENİZLİ Merkezefendi Belediyesince düzenlenen ve üç gün süren El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali sona erdi. 160 standın kurulduğu festivalde el emeği üreten kadınlar, kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri ürünlerini stantlarında sergiledi.

Merkezefendi Belediyesince düzenlenen ve üç gün süren El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali sona erdi. Yoğun katılımın olduğu festivalde Zeynep Casalini, Zuhal Feray Şenkibar ile Merkezefendi Belediye Orkestrası, RollBack Grubu sahne alarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Ünlü yazarlar İclal Aydın ve Şermin Yaşar da festival kapsamında okuyucularıyla bir araya geldi. 160 standın kurulduğu festivalde el emeği üreten kadınlar, kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri ürünlerini stantlarında sergilediler. Festival boyunca birbirinden farklı atölye çalışmaları ve sürpriz etkinlikler gerçekleştirildi. Festivalin son bölümünde zumba dansı etkinliği yapıldı. Festival sonunda katılım sağlayan el emeği üreten kadınlar, kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerine sertifikaları takdim edildi.

"Bizler Merkezefendi Belediyesi olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız"

Kadınların üretimde, ekonomide ve sosyal hayatta her zaman söz sahibi olması gerektiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlçemizde ilk kez düzenlediğimiz El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali'ne ekip arkadaşlarımızla birlikte en iyi şekilde hazırlandık. Gerek stant açan kadınlarımızın gerek festivalimize gelen hemşehrilerimizin mutluluğunu ve memnuniyetini görmek bizleri son derece mutlu etti. Kadınlarımıza destek olmak, onların hem sosyal hem de ekonomik anlamda hayatın içinde olmalarını sağlamamız geleceğimiz ve ülkemiz için çok önemli. Bizler Merkezefendi Belediyesi olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız, onların her zaman destekçisiyiz. İlçemizde kadın istihdamının artması bizleri mutlu ediyor. Kadınlarımızdan aldığımız destek ile yarınlar için büyük bir güç ve hevesle çalışmaya devam edeceğiz. Festivalimizde konserden söyleşiye, imza gününden atölye çalışmalarına kadar birçok etkinlik gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin yoğun ilgi ile festivalimize katılması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu düşünce ile festivalimizi ilçemizde geleneksel hale getireceğiz. En başta üreten, emek veren, girişimci kadınlarımıza, bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

El emeği ve girişimci kadınlar bu festivalde buluştu
El emeği ve girişimci kadınlar bu festivalde buluştu
El emeği ve girişimci kadınlar bu festivalde buluştu
El emeği ve girişimci kadınlar bu festivalde buluştu

Zeynep Casalini, Merkezefendi, Festival, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel El emeği ve girişimci kadınlar bu festivalde buluştu - Son Dakika


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