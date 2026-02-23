El Mencho'nun Ölümü ABD'den Destek Buldu - Son Dakika
El Mencho'nun Ölümü ABD'den Destek Buldu

El Mencho\'nun Ölümü ABD\'den Destek Buldu
23.02.2026 07:35
ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı, El Mencho'nun öldürülmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Christopher Landau, Meksika'daki Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın düzenlenen askeri operasyon sırasında öldürülmesi hakkında, "Bu Meksika, ABD, Latin Amerika ve dünya için harika bir gelişme" açıklamasında bulundu.

Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın Meksika güvenlik güçleri tarafından düzenlenen askeri operasyon sırasında öldürülmesine ABD cephesinden olumlu tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Christopher Landau, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "en kanlı ve acımasız uyuşturucu baronlarından biri" olarak nitelediği El Mencho'nun ölümüyle sonuçlanan operasyon konusunda bilgilendirildiğini belirterek, "Bu, Meksika, ABD, Latin Amerika ve dünya için harika bir gelişme. İyi adamlar kötü adamlardan daha güçlüdür" değerlendirmesinde bulundu. Landau, açıklamasının sonunda İspanyolca olarak, "İyilerin sayısı kötülerden daha fazla. Büyük Meksika ulusunun kolluk kuvvetlerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Landau, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk görev dönemi sırasında, 2019-2021 yılları arasında ABD'nin Meksika Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

Kartel lideri askeri operasyon sırasında öldürülmüştü

Meksika güvenlik güçleri, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın yakalanması için Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde bir askeri operasyon gerçekleştirmişti. Meksika Savunma Bakanlığı, 4 kartel üyesinin çıkan çatışma sırasında olay yerinde öldürüldüğünü, aralarında El Mencho'nun da bulunduğu 3 kartel üyesinin ise hava yoluyla Mexico City'ye nakledilirken hayatlarını kaybettiğini açıklamıştı. 2 kartel üyesinin sağ olarak yakalandığı belirtilerek, 3 güvenlik gücü personelinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Kartel, operasyona şiddet eylemleriyle karşılık vermişti

El Mencho'nun ölümü üzerine birçok kentte araçları ateşe veren Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) üyeleri, Guadalajara Uluslararası Havalimanı'na saldırmıştı. Kartel üyelerinin güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiği bildirilmişti. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, operasyonun ardından yaptığı açıklamada tüm eyalet yönetimleriyle tam bir koordinasyon içinde olduklarını vurgulamıştı. Meksika hükümetinin güvenlik durumu ile ilgili güncel gelişmeleri sürekli olarak paylaştığının altını çizen Sheinbaum, "Ülkenin büyük bölümünde faaliyetler normal seyrinde devam ediyor" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel El Mencho'nun Ölümü ABD'den Destek Buldu - Son Dakika

