Elazığ 112'ye 358 Bin Çağrı, 204 Bini Asılsız - Son Dakika
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Elazığ 112'ye 358 Bin Çağrı, 204 Bini Asılsız

Elazığ 112\'ye 358 Bin Çağrı, 204 Bini Asılsız
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Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların çoğu asılsız. 7 kişiye para cezası uygulandı.

Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 358 bin çağrıdan 153 bini vakaya dönüşürken, 204 bini asılsız çağrı olarak kayıtlara geçti.

İçişleri Bakanlığınca acil çağrıların tek merkezde toplanması amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, yaklaşık 4 yıl önce yapımının tamamlanmasıyla Elazığ'da, yeni binasında hizmet vermeye başlamıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi, 1 Ocak ile 31 Temmuz tarihleri arasında 358 bin 97 çağrıyı karşıladı. Bu çağrılardan 153 bin 558'i asıl vaka olduğu belirtilirken, 204 bin 539 çağrının ise vakaya dönüşmeyerek gereksiz çağrı olduğu bildirildi. Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere arayan 7 kişiye ise idari para cezası uygulandı.

112 Acil Çağrı Merkezi Kalite Koordinasyon ve Birim Sorumlusu Şehmus Avcı, "Yaklaşık 185 personel ile 7/24 esasına göre insanların can ve mal güvenliği için görevimiz başında bulunuyoruz. 1 Ocak 31 Temmuz arasında müdürlüğümüze 358 bin çağrı geldi. Bunların yaklaşık 153 bini vakaya dönüştü. 204 bini ise asılsız ve gereksiz arama olarak kayıtlara geçmiştir. Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu tanıtımlar sonucunda, asılsız ve gereksiz aramalarda düşüş yaşanmaya başlandı. Müdürlük olarak da okullara, Kur'an kurslarına ve eğitim merkezlerine seminerler de düzenliyoruz. Yılın ilk 7 ayında 7 kişiye idari para cezası uygulandı. Gereksiz aramalarda Kabahatler Kanunu'na göre, bin 882 TL idari para cezası uygulanıyor. Vatandaş tekrar ederse 2 katı para cezası üçüncü defa da ararsa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz. Asılsız ihbarlarda ise 18 bin 883 TL para cezası, tekrarında 2 katı ve üçüncü defa da ararsa aynı şekilde suç duyurusunda bulunuyoruz. Burada her saniyenin bir önemi var. Onun için vatandaşların gereksiz yere 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramamalarını rica ediyoruz. Hem maddi hem de manevi sonuçlarla karşı karşıya kalabilirler. Manevi olarak bizlere ulaşmaya çalışan vatandaşların bizlere ulaşmasına engel olabilirler. Maddi boyutu ise idari para cezasıyla karşı karşıya kalabilirler" dedi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ 112'ye 358 Bin Çağrı, 204 Bini Asılsız - Son Dakika

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