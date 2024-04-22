Elazığ Belediye Başkanı, Basın Müzesinin adını değiştirdi

Yerel

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkan Serkan Gürtürk, 10 Ocak 2023 tarihinde hizmete açılan ve yoğun ilgi gören Basın Müzesinin adının "Gazeteci-Yazar Mehmet Topal Harput Basın Müzesi" olarak değiştirme kararından dolayı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti.

Başkan Gürtürk, Elazığ'da çok sayıda gazetecinin yetişmesini sağlayan Fırat Havası Gazeteciler Cemiyetinin kurucu başkanı olması yanında kentte Basın Müzesi kurulması yönünde uzun yıllardan beri her dönem belediye başkanları ve il yöneticilerine çağrıda bulunan Mehmet Topal'ın bu hayalini, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın hayata geçirdiğini söyledi. Başkan Gürtürk, "Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti olarak bu konudaki talebemize olumlu yaklaşıp ilimizin yetiştirdiği saygın ve duayen gazetecilerden olmakla birlikte cemiyetimizin kurucusu olan merhum Mehmet Topal'a adının sonsuza dek yaşatılması amacıyla geçtiğimiz yıl hizmete giren ve özellikle il dışından gelen misafirlerin yoğun ilgisine mazhar olan Harput Basın Müzesinin adının 'Gazeteci-Yazar Mehmet Topal Harput Basın Müzesi' olarak değiştirme duyarlığı ve vefasından dolayı Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ediyorum. Başkanımız bu manidar adımıyla, ilimiz basınında sayısız gazetecinin yetişmesini sağlayan Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetimizi 36 yıl önce kuran meslek büyüğümüz, duayen gazeteci ve ağabeyimize vefasını göstermekle birlikte basın sektöründeki arkadaşlarımıza duyarlığını ve hassasiyetini ortaya koymuştur. Bu anlamlı yaklaşımı ve adımından dolayı tüm meslektaşlarımız ve Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti adına Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ