Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kent Müzesi'nin çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kent Müzesi'nin çalışmalarını inceledi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kent Müzesi\'nin çalışmalarını inceledi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ'ın kültür ve turizmine yeni bir değer olarak hayata geçirilecek olan Kent Müzesi'nin sona gelinen çalışmalarında incelemelerde bulundu. Kent Müzesi bünyesinde, şehrin tarihi dönemleri, coğrafi, sosyal ve ekonomik yapısı, unutulmaya yüz tutmuş meslekler bölümü ile geleneksel yaşam kültürü bölümleri yer alacak.

05.05.2024 17:12  Güncelleme: 17:15
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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ'ın kültür ve turizmine yeni bir değer olarak hayata geçirilecek olan Kent Müzesi'nin sona gelinen çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 'Müzeler Şehri Elazığ Projesi' kapsamında hayata geçirdiği Harput Musiki Müzesi, Basın Müzesi ve Hoca Hasan Hamam Müzesi'nin ardından Kent Müzesi'ni de kente kazandırmaya hazırlanıyor. 1896 yılında dönemin Elazığ Valisi Enis Paşa tarafından Çarşı Mahallesi'nde inşa edilen ve geçmişte hükümet konağı olarak hizmet veren, Osmanlı döneminin izlerini taşıyan tarihi bina, çalışmaların ardından kent belleğinin kayıt altına alındığı, toplumsal hafızayı canlı tutacak Kent Müzesi olarak faaliyet gösterecek. Kent Müzesi bünyesinde, şehrin tarihi dönemleri, coğrafi, sosyal ve ekonomik yapısı, unutulmaya yüz tutmuş meslekler bölümü ile geleneksel yaşam kültürü bölümleri yer alacak. Başkan Şerifoğulları, müzede devam eden çalışmaları inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Başkan Şerifoğulları; "Aziz Şehrimiz Elazığ'ımızın kültür ve turizmine katkı sağlama adına Müzeler Şehri Elazığ projemiz doğrultusunda Harput Musiki Müzesi, Basın Müzesi ve Hoca Hasan Hamam Müzesi'ni kentimize kazandırmanın onurunu ve gururunu yaşamıştık. Şehrimizin kadim kültür ve medeniyetini, övündüğümüz tarihini geleceğe taşımanın bilinciyle, geleceğimizi inşa etme hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Bu kapsamda Elazığ'ın tarihi ve kültürel değerlerinin geleceğe aktarılması, yaşatılması, ve korunması için kent belleğinin nesilden nesile aktarabileceği Kent Müzemize ilişkin çalışmalarımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şehir merkezimizde hayata geçireceğimiz bu Kent Müzemiz, hem kıymetli hemşehrilerimize, hem de farklı illerden şehrimizi ziyaret edecek olan vatandaşlarımıza kentimizin geçmişine dair önemli bir deneyim yaşatacaktır. Kent Müzemizi de geleceğimize kazandırmış olmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kent Müzesi'nin çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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